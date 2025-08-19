NU, Stori o Cetes, cuál es la mejor app para invertir 5,000 pesos

Si lo que estás buscando es una buena opción para invertir tu dinero, aquí te explicamos cuáles son las plataformas que ofrecen mejores rendimientos, pues debes saber que la buena racha de los Cetes terminó y ya no son la mejor opción para que tu dinero crezca por lo que aquí te diremos en dónde sí te conviene poner tu dinero.

Esto no quiere decir que los Cetes sean una mala herramienta de inversión, simplemente que bajó su rendimiento y ya no recibes la misma cantidad que en el pasado. Pero no te preocupes pues hay muchas alternativas que te ayudarán, sobre todo si eres principiante en este tema.

Seguramente has escuchado de Nu, una sofipo que recientemente se convirtió en banco, tuvo mucha popularidad porque daba los rendimientos más altos mercado, por lo que muchas personas corrieron a meter su dinero en inversión para hacerlo crecer, sin embargo al volverse una banca tuvo que bajar los rendimientos que da a sus clientes para ser competitiva en el sector.

Entonces te has de preguntar, ¿cuál es la mejor opción para invertir durante agosto?

Para muchas personas las Sofipos se han convertido en la opción perfecta para invertir su dinero, pues son fáciles de usar, dan rendimientos diarios y permiten que las personas que no son expertas se familiaricen de manera más directa con los métodos de inversión. Por ello han ganado mucha popularidad.

Hay muchas que se encuentran vigentes, por lo que nos dimos a la tarea de revisar en sus portales cuáles son los rendimientos que ofrecen Klar, Stori y Nu en este mes de agosto.

Mira cuáles son las opciones que más te convienen. Foto: Gemini

Nu y su cajita turbo siguen siendo una buena opción, pues ofrecen una tasa fija de 15% anual de rendimiento siempre que la cuenta este activa y lo mejor es que no necesitas congelar tu saldo. Toma en cuenta que esto estará vigente hasta octubre del 2025.

Mercado Pago es una buena opción que permite obtener una tasa anual del 14 por ciento, pero ojo pues debes ingresar un saldo promedio de 3,000 pesos al mes, aunque tiene la flexibilidad de que puedes retirarlo cuando lo necesites,, no es necesario conservarlo en la cuenta, pero sí agregarlo a ella de manera mensual. El rendimiento aplica por un monto máximo de 25,000 pesos.

Stori ganó mucha popularidad y ofrece una ganancia anual total de hasta 8.20 por ciento, siempre y cuando dejes tu inversión a plazo fijo (90 días) con su producto Stori Inversión +.

Klar es otra alternativa, pero ojo pues ofrece diversos planes de acuerdo con la membresía que tengas. La inversión Flexible ofrece una tasa de 6.00 por ciento, al tiempo que la inversión fija varía sus rendimientos entre 6.10 por ciento a 7 días y 6.50 por ciento a 365 días. Aquí tú decides el pan.

Recuerda que si estás empezando y quieres una opción que sea segura, los Cetes son la alternativa correcta.