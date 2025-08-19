MartiMiércoles de Chedraui: Estas son las mejores ofertas en frutas y verduras para el 19 y 20 de agosto

Chedraui logró posicionarse en la cima de las listas de tendencias de las principales plataformas digitales y esto se debe a que la reconocida cadena de supermercados dio a conocer las ofertas del “MartiMiércoles” que tendrá disponibles en su departamento de frutas y verduras durante el 19 y 20 de agosto , por lo que para aprovechar la tendencia en esta nota te diremos cuáles son los descuentos que no te puedes perder.

Antes de pasar de lleno a las ofertas del “Martimiércoles” de Chedraui es importante señalar que la reconocida cadena de supermercados cuenta con un total de 462 tiendas a lo largo y ancho de todo el territorio mexicano y la reconocida cadena de supermercados constantemente se encarga de tener vigentes distintas campañas para que sus clientes puedan beneficiarse con descuentos y promociones.

Estas son las mejores ofertas del MartiMiércoles que Chedraui tendrá vigentes el 19 y 20 de agosto

Frutas

Manzana Roja Mediana por kg (Aprox. 200g c/u): 29.90 pesos

Plátano Chiapas por kg (Aprox. 120 g c/u): 13.50 pesos

Cereza natural Kg (Aprox. 100 g c/u): 75.00 pesos

Fresa domo 454g (1 pieza de 454g): Consultar en tienda

Jamaica por kg (Aprox. 100 g c/u): 170.00 pesos

Naranja de jugo por kg (Aprox. 300g c/u): 36.00 pesos

?Chedraui causó furor entre sus clientes con estas ofertas del MartiMiércoles. Foto: www.chedraui.com.mx



Verduras

Aguacate Hass por kg (Aprox. 200 g c/u): 29.50 pesos

Papa Blanca por kg (Aprox. 250g c/u): 19.90 pesos

Aguacate Hass Enmallado pieza (desde 5 piezas): 29.50 pesos

Apio por kg (Aprox. 700g c/u): 24.50 pesos

Cebolla morada por kg (Aprox. 360g c/u): 29.90 pesos

Champiñón por kg (Aprox. 22g c/u): 68.50 pesos

Chedraui tendrá más ofertas como esta en el departamento de verduras. Foto: www.chedraui.com.mx



Ensaladas y cocteles

Espárrago Fresh Garden 450g: 111.90 pesos

Ensalada Eva Toscana 250g: 62.00 pesos

Ensalada super Foood 5 Vegetalistos 200g: 49.90 pesos

Estas ofertas de Soriana estarán vigentes durante el 19 y 20 de agosto. Foto: www.chedraui.com.mx



Es importante señalar que estas son tan solo algunas ofertas del “MartiMiércoles” de Chedraui que estarán vigentes durante el 19 y 20 de agosto, por lo que se sugiere visitar el portal oficial de la reconocida cadena de supermercados para poder consultar a detalle cuáles son todos los descuentos de su exitosa y ya icónica campaña con la que ofrece productos del departamento de frutas y verduras a precios verdaderamente bajos.