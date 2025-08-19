La moneda de 5 pesos con imagen de Quetzalcoatl que se vende por más de 3 millones de pesos, ¿la tienes?

El mundo del coleccionismo de monedas sigue creciendo pues en el mercado siguen apareciendo grandes monedas que a lo mejor tienes pero que no sabias, como esta moneda de tan solo 5 pesos que se puede vender en hasta 3 millones de pesos, generando gran búsqueda por coleccionistas.

La moneda de denominación de 5 pesos, es del año 1981, por lo que ya no hay en el mercado, pues en caso de tenerla se pueden vender por alrededor de 3 millones de pesos, según uno de los famosos portales de compra y venta de artículos en el mercado en línea donde los usuarios las ponen a disposición de todos.

Por lo que te compartimos todo lo que debes saber sobre esta curiosa y buscada moneda de tan solo 5 pesos, que pueden ser vendida por una cantidad millonaria, por lo que si eres de las personas afortunadas por tenerla, podrías conseguir un muy buen dinero si es que lo que buscas es venderla a coleccionistas.

¿Cómo es la moneda de 5 pesos que se vende en 3 millones?

Según Banxico, la moneda forma parte de la familia “AA”, por lo que ya ha sido desmonetizada, pues esta se puso en circulación en 1981, por parte de la Casa De Moneda de México, en el reverso se luce la imagen de la “Serpiente Emplumada”, símbolo de la cultura teotihuacana.

Su diámetro es de 27 milímetros, su peso de 10.2 gramos, otros elementos impresos en la moneda son el símbolo “5”, la leyenda de “Quetzalcoatl”, y la ceca “Mº”, además de presentar un marco liso, una forma interna pentagonal, por lo que es una moneda que es muy buscada.

Cabe destacar que la moneda de 5 pesos es muy buscada, debido a que es muy rara, bastante escasa y hasta codiciada por los coleccionistas que se dedican a tener en su posesión algunos de estos tipos de materiales, por lo que si la tienes podrías poseer una mina de oro son saberlo.

Importante

El Heraldo de México solo distribuye la información y NO vende ni compra monedas de ninguna denominación; para más información consulta el portal oficial del Banco de México en www.banxico.org.mx/