Empresa en Tijuana ofrece SUELDO de hasta 50,000 pesos, SOLO con prepa terminada

En la actualidad las personas buscan nuevas oportunidades laborales para seguir creciendo profesionalmente o buscan cambiar de aires y nuevos retos. Para todos aquellos que quieran un nuevo reto y vivan en la ciudad de Tijuana, existen muchas alternativas laborales, pero pocas con la posibilidad de ganar hasta 50,000 pesos sin tener la prepa terminada. Te dejamos todos los requisitos que debes tener para poder quedarse con el trabajo.

La vacante se compartió a través del portal de empleo operado por la Secretaría de Trabajo y Fomento de Empleo. En la publicación se dejan claros requisitos, las funciones que realizará durante su jornada laboral, el horario y las prestaciones que recibirá, además del sueldo de 50,000 pesos mensuales netos, es decir, libres de impuestos.

El puesto de trabajo es Auditor de Inventario para la empresa de OXXO FEMSA y piden tener algunos años de experiencia en puestos similares como uno de los requisitos. Mejor vamos a presentar todos los requisitos, aptitudes, habilidades y las funciones que se realizarán en el día a día.

Para aquellos interesados deben tener en cuenta que el horario laboral es de lunes a sábado en un horario de 9:00 a 18:00; además de contar con la disponibilidad de viajar para revisar algunas de las tiendas que se encuentran en la ciudad. Otra de las aptitudes que piden es el saber trabajar en equipo. Mejor vamos a presentar todos los requisitos que pide la empresa OXXO FEMSA.

El OXXO busca a auditor de inventarios en Tijuana | Pexels

Requisitos para el trabajo en Tijuana de 50,000 pesos con prepa terminada

Como ya se mencionó, no es necesario tener una carrera terminada. Con el diploma o certificado que corrobore que se cuenta con la preparatoria terminada se puede aplicar al puesto de trabajo como auditor de inventarios en Tijuana. El siguiente punto a tener en cuenta es que no se necesita hablar otro idioma que no sea el español. Otro de los requisitos es que se debe contar con 1 o 2 años de experiencia en puestos similares. Te dejamos el resto de los requisitos.

Nivel académico requerido: prepa o vocacional.

Situación académica: diploma o certificado.

Experiencia: 1 - 2 años en OXXO FEMSA - AUDITOR DE INVENTARIOS.

Conocimiento(s) y herramienta(s): comercio al por mayor.

Habilidad(es) y competencia(s): trabajo en equipo.

Disponibilidad de la persona: es necesario viajar.

Funciones y actividades a realizar como auditor de inventarios en Tijuana

En la publicación compartida a través del portal de empleo operado por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la empresa OXXO FEMSA explicó que la persona que se quede con el empleo de auditor de inventarios tendrá la función de garantizar la exactitud y la confiabilidad de que los registros del inventario realizado por los trabajadores de la tienda esté bien.

"La Empresa OXXO FEMSA busca AUDITOR DE INVENTARIOS para Garantizar la exactitud y confiabilidad de los registros de inventario de la tienda", se puede leer en la publicación.

La empresa solicita a personas que tengan la prepa terminada | Secretaría de Trabajo

¿Cómo aplicar por al trabajo?

Para poder aplicar al puesto de auditor de inventarios se tiene que mencionar que todas las personas interesadas pueden hacerlo a través del portal de empleo operado por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Lo primero que deben tener en cuenta es que se debe contar con una cuenta dentro del portal, ya que de lo contrario no se podrá comenzar el proceso.

Una vez aclarado el punto anterior, se debe buscar dar clic en el apartado donde dice aplicar. Una vez llenado el formulario sólo queda esperar, ya que las personas de de Recursos Humanos revisarán el perfil y el CV para determinar a las personas que avanzarán a la siguiente fase del proceso. Es importante no desesperarse ya que el proceso de reclutamiento puede durar hasta 5 meses.