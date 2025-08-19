Costco y Sam’s Club: las ofertas irresistibles que debes aprovechar del martes 19 al domingo 24 de agosto

Costco y Sam’s Club causaron furor en plataformas digitales debido a que ya dieron a conocer sus respectivas cuponeras de ofertas que estarán vigentes durante la del martes 19 al domingo 24 de agosto, con las cuales, sus socios podrán ahorrarse una auténtica fortuna en sus compras debido a que incluyeron rebajas y promociones en prácticamente todos sus departamentos, por lo que si quieres sumarte a estos ahorros en esta nota te diremos cuáles son las ofertas que tienes que aprovechar.

Antes de pasar de lleno a las ofertas que Costco y Sam’s Club tendrán vigentes durante la semana del martes 19 al domingo 24 de agosto es necesario mencionar que, ambas cadenas de supermercados procuran mantener ofertas especiales de forma permanente para sus socios en sus distintos departamentos, además, dependiendo la temporada del año también se encuentran disponibles descuentos únicos en todo tipo de artículos temáticos, por lo que se recomienda consultar a detalle las cuponeras de ofertas de ambas marcas para que puedas elegir las promociones y rebajas que más se ajusten a tus necesidades.

Estas son las mejores ofertas de Costco y Sam’s Club que estarán disponibles del martes 19 al domingo 24 de agosto

Ahorra 8,000 pesos en la compra de este refrigerador LG

Durante la semana del martes 19 al domingo 24 de agosto Costco aplicará un descuento de 8,000 pesos en el refrigerador LG de 22’ French Door, el cual, habitualmente se vende en 28,999 pesos, pero con la referida rebaja los socios de la marca podrán adquirir dicho artículo por tan solo 20,999 pesos con todo y envío incluido.

Costco tendrá vigentes más ofertas como esta en el departamento de Línea Blanca. Foto: www.costco.com

Descuentos de hasta el 50% en muebles seleccionados

Sam’s Club informó que del martes 19 al domingo 24 de agosto aplicará descuentos de hasta el 50% en muebles seleccionados, sin embargo, precisó que estas ofertas solamente podrán ser aprovechadas en las compras que sus socios realicen en línea, asimismo, señaló que a partir de compras de 999 pesos el envío será gratuito para socios con membresía Plus (negra).

Estas ofertas de Sam’s Club estarán vigentes hasta el 31 de agosto. Foto: www.sams.com.mx

Estrena una pantalla TCL de 85’’ y ahorra 7,000 pesos

Costco causó furor entre sus socios al anunciar que durante la semana del martes 19 al domingo 24 de agosto aplicará un descuento de 7,000 pesos en la pantalla TCL de 85’’ QLED 4K Google TV, la cual, habitualmente se vende en 23,999 pesos, pero con la referida rebaja podrá ser adquirida por tan solo 16,999 pesos. Esta oferta de Costco estará vigente hasta el 31 de agosto. Foto: www.costco.com

Aprovecha la Feria del Bebé y obtén descuentos de hasta el 25%

Durante la semana del martes 19 al domingo 24 de agosto Sam’s Club tendrá ofertas de hasta el 25% en distintos productos del departamento para bebé, como el higiene y limpieza, toallitas y pañales, así como alimentación, cabe mencionar que, estas promociones forman parte del evento denominado “Feria del Bebé”, el cual, estará disponible hasta el próximo 3 de septiembre. Sam’s Club mantendrá vigentes estas ofertas hasta el 3 de septiembre. Foto: www.sams.com.mx

Para finalizar, importante señalar que estas son solo algunas de las ofertas que Costco y Sam’s Club tendrán disponibles durante la semana del martes 19 al domingo 24 de agosto, por lo que se sugiere consultar las cuponeras de cada cadena para el referido periodo y así conocer todas y cada una de las ofertas que puedes aprovechar, así como los términos y condiciones de cada una.