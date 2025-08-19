Programas Sociales

Con falso descuento del 50% en recibo de CFE estafan a pensionados: esto dice INAPAM

La empresa productiva del Estado aclaró que no existe ningún acuerdo con el INAPAM, por lo que exhorta a los beneficiarios a no compartir información

Autoridades mexicanas piden a los usuarios no caer en fraudes o sitios engañosos Foto: Freepik/Energía Hoy.

Las redes sociales se han convertido en una herramienta para facilitar la vida de las personas, sin embargo, en los últimos días han sido utilizadas para provocar fraudes en adultos mayores. Un ejemplo de ello ocurrió con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). 

Ambos entes han desmentido que no existen ningún convenio, por lo que es totalmente falso aquellos videos o imágenes que aseguran un 50% de descuento en el recibo de luz si es que la persona presenta o envía datos relacionados a su tarjeta o plástico del INAPAM. 

Dichas publicaciones han generado confusión entre los adultos mayores, por lo que se ha exhortado a únicamente seguir los informes lanzados por canales oficiales, tanto del INAPAM como CFE. Es completamente peligroso, señalan las autoridades, enviar información mediante plataformas digitales. 

El mensaje de estafa ha tenido gran impacto en la comunidad debido a que las personas mayores son catalogados como una población históricamente vulnerable, por lo que han señalado que no compartan ninguna información ni por teléfono o por alguna plataforma digital. 

"Por favor no caigan en noticias falsas, es totalmente falso que INAPAM y CFE tengan convenio para hacer un descuento en el recibo de la luz", se leyó 

Foto: CFE / INAPAM
 
 
 
 
