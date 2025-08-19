CIBanco e Intercam, acusadas por Estados Unidos, encuentran compradores para parte de sus operaciones

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este martes que se han alcanzado acuerdos para la transferencia de partes significativas de las operaciones de CIBanco y Grupo Financiero Intercam. Lo anterior, en medio de las intervenciones temporales que estas financieras mexicanas enfrentan, derivadas de acusaciones de lavado de dinero por parte de autoridades estadounidenses.

De acuerdo con la dependencia del Gobierno federal, CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, transferirá su división fiduciaria a Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva. Esta operación busca garantizar la continuidad de los contratos existentes y la plena protección de los fideicomisos y sus beneficiarios.

Por otro lado, Kapital Bank adquirirá una porción importante de las operaciones de Intercam Grupo Financiero, incluyendo activos de Intercam Banco y otras entidades relacionadas, lo que permitirá mantener la atención a clientes y ahorradores.

Estas transacciones se enmarcan en las intervenciones gerenciales temporales iniciadas el 26 de junio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el objetivo de salvaguardar la estabilidad del sistema bancario mexicano.

Operaciones están sujetas a aprobación de autoridades

La SHCP enfatizó que las operaciones se realizan en estricto apego a la Ley de Instituciones de Crédito y están sujetas a la aprobación de las autoridades correspondientes. Diversas instituciones financieras expresaron interés en el proceso, orientado a maximizar el valor de las operaciones y preservar la solidez del sector bancario nacional.

El anuncio llega semanas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a CIBanco, Intercam, así como a la casa de bolsa Vector de facilitar el lavado de millones de dólares para cárteles de la droga mexicanos.

Según la investigación estadounidense, estas entidades jugaron un rol clave en el blanqueo de capitales y en pagos para la adquisición de precursores químicos usados en la producción de fentanilo. Como respuesta, Washington impuso sanciones que prohibieron ciertas transferencias de fondos a estas instituciones.

En junio, bajo la administración del presidente Donald Trump, las autoridades de Estados Unidos señalaron que las instituciones mexicanas estaban implicadas en actividades que apoyaban al narcotráfico.

Ante estas acusaciones, el gobierno mexicano intervino temporalmente para proteger los intereses de ahorradores y acreedores, asegurando que no se afectaría la operación diaria de los bancos.