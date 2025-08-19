Beca Rita Cetina ¿Habrá pago antes de que inicie el ciclo escolar 2025-2026?

La Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria de todo México, es un programa del Gobierno de México implementado por la presidenta Claudia Sheinbaum, siendo una parte de la estrategia para mitigar el abandono escolar. asegurando que la trayectoria académica de los niños y jóvenes no se vea truncada por limitaciones financieras.

El apoyo económico que proporciona la beca se establece en un monto bimestral de 1,900 pesos por familia, una suma diseñada para ofrecer un alivio significativo, además se ofrece una asignación adicional de 700 pesos por cada estudiante de secundaria adicional en el mismo hogar.

El último pago que recibieron las y los beneficiarios, que correspondió al tercer bimestre de 2025 (abarcando los meses de mayo y junio), se efectuó en el mes de junio y ante el próximo inicio del ciclo escolar 2025-2026 miles se han preguntado si habrá un nuevo pago antes de que inicie el nuevo periodo.

Te recordamos que, en concordancia con los períodos vacacionales, los pagos correspondientes al bimestre julio y agosto no se efectúan, ya que este es un apoyo económico para los estudios y en periodo vacacional no se contempla un pago. De acuerdo con los calendarios de años anteriores, el próximo pago se anticipa para el mes de octubre, un detalle crucial para la planificación económica de las familias beneficiarias.

En su primera etapa esta beca es para estudiantes de nivel secundaria

¿Cómo y cuándo registrarme a la Beca Rita Cetina?

Para aquellos estudiantes de nuevo ingreso a secundaria que deseen formar parte del programa de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, se ha habilitado un proceso de registro en línea. Este registro, de cobertura nacional, se abrirá el próximo 15 de septiembre, marcando una fecha clave para las familias interesadas en acceder a este beneficio.

Los requisitos para ser beneficiario de la Beca Rita Cetina se adaptan al nivel educativo del estudiante, garantizando que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan:

Registro en línea para la Beca Rita Cetina

Es indispensable que el estudiante esté inscrito en una escuela secundaria pública que opere bajo la modalidad escolarizada.

No deben ser receptores de ninguna otra beca educativa con el mismo propósito, otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, evitando así la duplicidad de beneficios y asegurando una distribución más amplia.

