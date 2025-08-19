Así son las casas del INFONAVIT de 600,000 pesos que puedes sacar si ganas 16,000 al mes

El Infonavit construirá casas a bajo costo para las mexicanas y mexicanos que tienen un ingreso mensual de entre uno y dos salarios mínimos, la finalidad de esto es que todas las familias tengan acceso a una vivienda diga que tenga todos los servicios y además sea de bajo costo. Esto gracias al impulso que la Presidenta Claudia Sheinbaum le ha dado a la vivienda social, en este sentido se creó el programa Vivienda para el Bienestar.

El programa consiste en brindarle atención a las familias que más lo necesitas, que viven en zonas de alta marginación y que por sus ingresos no han sido candidatos a tramitar un crédito hipotecario, así que ahora todos los mexicanos podrán tener su casa propia sin que su salario sea un impedimento.

Al respecto, el lunes 18 de agosto se dio a conocer en la conferencia Mañanera que por instrucción de la Presidenta Sheinbaum se modificó el esquema de puntos para poder acceder a un crédito Infonavit, ahora es mucho más accesible, pues pasó de 1,000 a 100 puntos, además se redujeron los requisitos, facilitando que más familias accedan a casa propia.

VIVIENDA PARA EL BIENESTAR: YA SON 1.5 MILLONES DE BENEFICIADOS CON QUITAS, CONDONACIONES Y LIQUIDACIONES A CRÉDITOS FOVISSSTE E INFONAVIT uD83CuDFE0uD83DuDC4FuD83CuDFFD



• uD83CuDFD8? La meta sexenal aumentó a 1.8 millones de viviendas nuevas, las cuales se construirán a través del INFONAVIT, Conavi y Fovissste.… pic.twitter.com/4uYFuk09Mt — Infonavit (@Infonavit) August 18, 2025

¿Cómo son las casas de 600,000 pesos que construye el Infonavit?

Algo que muchas personas se están preguntando en cómo son las casas que construye en Infonavit a bajo costo, por ello aquí te decimos sus características, lo más importante es destacar que todas contarán con todos los servicios básicos con la finalidad de que sean viviendas dignas.

Estas casas tienen una tasa de interés del 4 al 8%, un porcentaje que está por debajo de los créditos que ofrecen las hipotecarias. El programa arrancó con la construcción de casas en los estados:

Veracruz

Hidalgo

Quintana Roo

Tabasco

Todas tendrán un mínimo de 60 metros cuadrados y:

Dos recámaras por lo menos

Cocina

Baño

Sala

Comedor

Áreas de servicio

Además de cajones de estacionamiento y espacios al aire libre para que puedan jugar los más pequeños de la familia y las mascotas tengan un espacio donde caminar. Estas casas que construye el Infonavit son para personas derechohabientes, pero es importante destacar que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) se encargará del desarrollo de departamentos para quienes no cuentan con Infonavit.

Las casas tendrán espacio de estacionamiento. Foto: Cuartoscuro

¿Cómo funciona el nuevo sistema de puntos del Infonavit?

Con esta medida los trabajadores derechohabientes del Infonavit tendrán más facilidad para acceder a una casa propia, pues también se redujeron los requisitos para el crédito. Y lo más importante es que Octavio Romero, director de este instituto explicó que el buró de crédito sólo se consultará para verificar que el solicitante no tenga vigente otro crédito hipotecario, y no para reducir el monto otorgado. Los requisitos son:

Contar con una calificación de 100 puntos El cumplimiento del pago de la empresa no afectará el crédito del trabajador El buró de crédito será consultado sólo para verificar que no tena otro crédito hipotecario No habrá penalización, entregarán el 100 por ciento del crédito.