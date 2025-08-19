Así puedes ganar hasta 120 mil pesos en la UNAM si terminas tu tesis

En redes sociales se ha viralizado una nueva convocatoria lanzada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde ofrecen cerca de 120 mil pesos mexicanos por tu investigación, generando interés gracias a un acuerdo con el conocido Banco Afirme, para un nuevo concurso.

Y es que de acuerdo con la Gaceta UNAM, número 5584, que se dio a conocer el pasado 18 de agosto, se ha emitido una convocatoria del premio Afirme-UNAM 5 edición, la cual hace un llamado a todos los alumnos, investigadores, y egresados de la UNAM para poder participar.

"Es con el propósito de promover y reconocer la investigación científica en áreas de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, así como de las Ciencias Sociales", expresó la escuela.

¿Cómo recibir 120 mil pesos por parte de la UNAM?

Según la gaceta UNAM número 5584, los premios rondarán desde los 80 mil pesos hasta los 120 mil dependiendo del grado de estudios y del nivel de concurso al que queden seleccionados, pues van desde el primer lugar hasta un tercer lugar dependiendo de la categoría.

Primer lugar en tesis de licenciatura 80 mil pesos

Primer lugar en tesis de posgrado 100 mil pesos

Primer lugar en trabajos de investigación 120 mil pesos

Segundo lugar en tesis de licenciatura 20 mil pesos

Segundo lugar en tesis de posgrado 30 mil pesos

Segundo lugar en trabajos de investigación 50 mil pesos

Tercer lugar en tesis de licenciatura, posgrado y trabajos de investigación se recibirá una Mención Honorífica

Cabe destacar que el concurso tiene la modalidad de tesis de licenciatura, maestría o doctorado de facultades, centros o institutos de la UNAM entre el año 2024 y hasta el cierre de la convocatoria por lo que si lo requieres también puede ser en un grupo, que no supere más de siete personas.