Afilian a más de 700 mil empleados de plataformas al IMSS

Más del 60 por ciento de los nuevos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social en el último trimestre provienen de empleos generados en la plataforma de movilidad y reparto DiDi.

De acuerdo con cifras contrastadas por la dependencia del Gobierno federal y aportados por la empresa de origen chino, 700 mil de los 1.2 millones de nuevos empleos registrados provienen de trabajadores afiliados a la plataforma.

“Se registraron un millón 200 mil afiliados nuevos al IMSS. De ellos, 700 mil son parte de la base de socios de DiDi, entre repartidores y choferes de movilidad, que es un gran porcentaje. “Es más del 60 por ciento, mucho más de la mitad, lo cual nos llena de orgullo, pero para nosotros sigue siendo un proyecto y lo que sí es que siempre estamos abiertos a tener una comunicación para plantear lo mejor para la sociedad”, explica Miguel Bordes, director comercial y de alianzas estratégicas de DiDi Food para América Latina, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.

Destacan crecimiento de la plataforma

Desde su llegada al país hace siete años, la empresa de movilidad ha diversificado su oferta para el público mexicano, ofreciendo alternativas de negocio para emprendedores y servicios que van del transporte a los financieros.

“Empezamos con movilidad en 2018 en Toluca y fuimos evolucionando, buscando nuevas verticales que justamente pudiéramos consolidar en una superapp que veíamos como ejemplo en tendencias en Asia, fuimos encontrando líneas de negocio y necesidades para todas las personas y usuarios y de ahí pudimos ir lanzando Didi Food. “DiDi Food, es otro caso que nos llena de orgullo porque te voy a dar un dato en específico: tenemos más de 70 mil restaurantes en la plataforma, de los cuales el 60 por ciento son pequeñas y medianas empresas”, detalla Borde.

La aplicación sigue trabajando para mejorar las condiciones para sus afiliados. Foto: Cuartoscuro

Parte de la transformación de la aplicación tiene que ver con la ley que permitirá que los repartidores y choferes de DiDi accedan no solo al Seguro Social sino, mediante sus aportaciones, a otros beneficios.