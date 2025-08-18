PRECIO del dólar HOY: así cotiza frente al peso mexicano este 18 de agosto de 2025 | TIPO DE CAMBIO

El peso mexicano logró recuperar terreno frente al dólar al concluir la semana; al cierre de la jornada del viernes 15 de agosto, el tipo de cambio cotizó en 18.74 pesos por unidad, 7 centavos menos con respecto a la cotización del jueves 14 de agosto, de acuerdo con el reporte del Banco de México (Banxico).

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, explicó a la plataforma Investing que la apreciación de la moneda mexicana se debió a que el dólar mostró un debilitamiento de 0.28%, de acuerdo con su índice ponderado. Este lunes 18 de agosto de 2025, el tipo de cambio cotiza en 18.77 pesos por dólar, 0.03 centavos menos en comparación con la jornada del viernes.

Foto: Investing.

Dólar vs peso: ¿cuánto vale en bancos de México?

Si quieres cambiar dólares a pesos, a continuación de compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias del país.

Afirme: 17.80 a la compra - 19.30 a la venta

Banco Azteca: 17.45 a la compra - 19.24 a la venta

Banorte: 17.50 a la compra - 19.05 a la venta

BBVA: 17.68 a la compra - 19.21 a la venta

Citibanamex: 18.19 a la compra - 19.23 a la venta

El dólar se debilitó debido a la expectativa sobre nuevos recortes en las tasas de interés por parte de la Fed. Foto: Pixabay.

Se mantiene la expectativa por nuevos recortes de la Fed a tasas de interés

De acuerdo con Gabriela Siller, el dólar se debilitó debido a que se mantiene la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos recortará en 25 puntos base su tasa de interés, en al menos 2 ocasiones antes de que termine el año, pese a que se observó una alta inflación al productor en julio.

"De hecho, uno de los candidatos para suplir a Jerome Powell como presidente de la Fed en mayo del 2026 es Marc Sumerlin, ex subdirector del Consejo Económico Nacional, quien dijo que se observa un debilitamiento en el mercado inmobiliario, por lo que apoya una reducción en la tasa de 50 puntos base en la próxima junta de septiembre", afirmó para Investing.