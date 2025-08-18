Pensión del Bienestar: ¿qué adultos mayores recibirán primero el pago de 6 mil 200 en septiembre?

El mes de septiembre se acerca y con él llegará el próximo depósito de la Pensión del Bienestar para las personas adultas mayores. Este apoyo corresponde al bimestre de septiembre y octubre, y aunque la Secretaría del Bienestar no ha confirmado todavía las fechas exactas, se prevé que los pagos se realicen durante los primeros días del mes.

La Pensión del Bienestar es uno de los programas sociales más importantes que existen en México. Está dirigido a personas mayores de 65 años con el propósito de reforzar sus ingresos y ofrecerles un respaldo económico que les ayude en sus actividades diarias. Al ser un derecho reconocido en la Constitución, el gobierno está obligado a entregar el apoyo cada dos meses, sin importar cambios de administración o partidos en el poder.

Actualmente, el monto de la pensión es de 6 mil 200 pesos, entregados de manera directa mediante la Tarjeta del Bienestar. Este plástico funciona como cualquier otra tarjeta bancaria, por lo que puede usarse para compras, retiros en cajeros, transferencias y pagos en establecimientos.

En caso de que el beneficiario no retire el dinero en cuanto es depositado, la cantidad se queda guardada en su cuenta y no se generan cargos ni penalizaciones. Es un saldo acumulable que puede usarse en el momento que la persona lo necesite.

¿Quiénes serán los primeros en recibir el pago de septiembre?

Los pagos iniciarán en septiembre | Cuartoscuro.

Aunque todavía no se publica el calendario oficial de pagos, la experiencia de meses anteriores indica que los depósitos suelen hacerse en las primeras semanas del mes correspondiente. Esto significa que, en septiembre, las y los adultos mayores podrían recibir el apoyo dentro de los primeros días.

Sin embargo, los pagos se organizan de manera escalonada para que no haya saturación en las sucursales ni en los cajeros automáticos. Por eso, es clave estar pendientes de los comunicados de la Secretaría del Bienestar, que difunde la información en sus redes sociales y páginas oficiales.

Por ello, aunque aún no está publicado el calendario de pagos, las primeras personas en recibir el apoyo económico serán aquellas cuyo primer apellido empiece con las letras A,B,C,D. Posteriormente seguirán el resto de letras del abecedario hasta terminar con aquellos apellidos con Z.

¿Cómo registrarse a la Pensión del Bienestar?

El apoyo es de 6 mil 200 pesos | Cuartoscuro.

El programa de la pensión tiene reglas claras para quienes desean incorporarse. Los requisitos son:

Tener 65 años o más cumplidos dentro del bimestre de registro.

Ser mexicano por nacimiento o naturalización con residencia en el país, presentar acta de nacimiento, identificación oficial vigente.

Clave Única de Registro de Población (CURP),

Comprobante de domicilio.

Formato Único de Bienestar.

Si la persona adulta mayor no puede acudir por motivos de salud u otra causa, se le permite nombrar a un auxiliar, quien debe llevar identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite parentesco. De esa manera, se garantiza que el apoyo llegue a quienes lo necesitan, incluso si no pueden presentarse personalmente.

¿Cómo cobrar el apoyo de la Pensión del Bienestar?

Se recomienda a las personas mantenerse informadas a través de canales oficiales | Cuartoscuro

El dinero se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar. Para retirar los recursos sin pagar comisión, la recomendación es acudir directamente a los cajeros y ventanillas de este banco. Aunque la tarjeta funciona en cualquier cajero de otras instituciones, en esos casos sí se pueden generar comisiones, por lo que se sugiere usar las sucursales oficiales.

El monto de 6 mil 200 pesos que se entrega cada dos meses no ha tenido modificaciones en lo que va del año. Esto da tranquilidad a los beneficiarios, pues pueden planear sus gastos sabiendo la cantidad exacta que recibirán. En ocasiones especiales, como periodos electorales, la entrega puede adelantarse o incluso aumentar de manera temporal, pero hasta ahora no se ha anunciado ningún cambio para el depósito de septiembre.