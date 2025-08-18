Empresa ofrece EMPLEO con SUELDO de hasta 50,000 pesos mensuales | REQUISITOS

El portal de empleo operado por la Secretaría de Trabajo compartió una nueva vacante de empleo donde se presenta una oferta laboral difícil de resistir, ya que ofrece un sueldo de 50,000 pesos netos mensuales, es decir, ya libres de impuestos. En la publicación se detallan los requisitos, funciones y aptitudes que deben tener todos los aspirantes, por lo que vamos a revelar todo que deben tener los interesados para quedarse con el puesto.

El puesto de trabajo que se abrió con un sueldo de 50,000 pesos mensuales es para personas que viven en la Ciudad de México y su área metropolitana o a aquellas personas que no tengan problemas en mudarse a la capital para trabajar, ya que la empresa se encuentra ubicada en Cuajimalpa de Morelos. Mejor vamos a revelar cuál es el puesto de la vacante en la CDMX.

La empresa IGSA SA de CV fue la encargada de compartir la vacante para el puesto de Gerente Comercial, por lo que todos los interesados deben tener experiencia en puestos similares y contar con el título de la licenciatura en carreras relacionadas con ingeniería, ya que la empresa se dedica al sector energético.

La empresa busca un gerente comercial | Secretaría de Trabajo

Requisitos para el trabajo que paga 50,000 pesos mensuales en CDMX

Como ya se mencionó, las personas interesadas deberán contar con la licenciatura terminada, de preferencia en ingeniaría mecánica o eléctrica. Otro punto importante tiene que ver la experiencia, ya que piden más de 5 años en puestos similares. Mejor vamos a presentar todos los requisitos, habilidades e idiomas que solicita la empresa para su contratación.

Nivel académico requerido: licenciatura de preferencia en Ingeniería mecánica y eléctrica.

Situación académica: titulado.

Experiencia: más de 5 años en GERENTE COMERCIAL.

Conocimiento(s) y herramienta(s): implementación de objetivos comerciales.

Habilidad(es) y competencia(s): planeación estratégica, pensamiento crítico, orientación al cliente, razonamiento Lógico-Matemático, autonomía, aprendizaje constante, orientación a resultados, compromiso, tolerancia a la presión, creatividad e innovación, trabajo en equipo, negociación, liderazgo, calidad en el trabajo, proactividad.

Disponibilidad de la persona: no es necesario viajar.

Todos los requisitos para el empleo | Secretaría de Trabajo

Funciones principales del puesto de trabajo en CDMX por 50,000 pesos

El gerente comercial que busque entrar a la empresa IGSA SA de CV debe tener en cuenta las funciones y actividades que realizará en el día a día. En la publicación se confirmó que al persona que se quede con el empleo deberá de definir e implementar los objetivos comerciales; además de generar las estrategias de venta y planes de acción para expandir la base de clientes en el sector de energía y cogeneración. Realizar prospección de mercado, generación de leads y seguimiento de oportunidades comerciales.

¿Cuál sería el horario laboral?

El puesto de gerente comercial presenta un horario bastante llamativo, ya que es de tiempo completo con una jornada laboral de lunes a viernes. La hora de entrada será a las 8:00 horas y la de salida a las 18:00 horas. Un detalle importante que se debe tener en cuenta es que los viernes se cuenta con horario especial. El último día de la semana laboral (viernes) entran a las 9:00 y salen a las 15:00 horas.

Como ya se mencionó, la empresa presenta una oferta donde se incluyen prestaciones de ley, un sueldo llamativo de 50,000 pesos y un contrato de tiempo indeterminado. Por lo que todos los interesados deberán darle clic al siguiente enlace y comenzar el proceso de contratación. El proceso de reclutamiento será de una semana en caso que la gente de Recursos Humanos considere que el perfil encaja con el puesto.

El puesto tiene un horario de lunes a viernes | Pexels

¿Cómo aplicar por al trabajo?

Es importante mencionar que todas las personas interesadas pueden hacerlo a través del portal de empleo operado por la Secretaría de Trabajo. Lo primero que deben tener en cuenta es que se debe contar con una cuenta dentro del portal, ya que de lo contrario no se podrá comenzar el proceso.

Una vez aclarado el punto anterior, se debe buscar dar clic en el apartado donde dice aplicar. Una vez llenado el formulario sólo queda esperar, ya que las personas de de Recursos Humanos revisarán el perfil y el CV para determinar a las personas que avanzarán a la siguiente fase del proceso. El reclutamiento terminará en 1 semana, por lo que en caso de quedarse con el trabajo se deberán comunicar en dicho periodo.