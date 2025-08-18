Crédito Infonavit: baja la calificación para acceder, así podrás tener casa de 600,000 pesos Vivienda para el Bienestar

Si aún no cuentas con casa propia, pero eres beneficiario del Infonavit y tienes ingresos de entre uno y dos salarios mínimos, tenemos buenas noticias para ti, ya que con el programa Vivienda para el Bienestar podrás hacer tu sueño realidad y tener tu propia casa.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ya inició la construcción de 120 mil inmuebles que darán inicio a la creación de 1.2 millones de viviendas que se tiene como objetivo en esta administración. Al respeto la Presidenta Claudia Sheinbaum ha indicado que uno de sus objetivos prioritarios es que los mexicanos tengan acceso a la vivienda digna.

Al respecto, el titular del Infonavit, Octavio Romero, presentó los avances del programa Vivienda para el Bienestar, en la Mañanera de este 18 de agosto, ahí detalló que se inició la construcción de 181 mil 479 viviendas y que al final del 2026, serán 400 mil.

Inicia la #LaMañaneraDelPueblo. Hoy nuestro director general, @OctavioRomero_O, acompañará a la Presidenta @Claudiashein para hablar sobre el trabajo que estamos realizando en el INFONAVIT con el objetivo de garantizar vivienda digna en todos los rincones del país a través del… https://t.co/ItPUJV9zN9 — Infonavit (@Infonavit) August 18, 2025

¿Cómo son las casas del Infonavit y Vivienda para el Bienestar?

Hay que destacar que las casas que construirá el Infonavit tendrán todos los servicios básicos, así como 60 metros cuadrados, con dos recámaras por lo menos, incluyendo cocina, baño, sala, comedor y áreas de servicio, además de cajones de estacionamiento y espacios al aire libre.

Toma en cuenta que el costo será de 600 mil pesos en el Infonavit, es un precio muy por debajo del promedio del mercado, por lo que estas casas están destinadas a personas con un ingreso mensual de hasta 16,728.00 pesos (equivalente a dos salarios mínimos)

¿En qué estados se iniciará la construcción de Vivienda para el Bienestar y el Infonavit?

En los estados que se van a iniciar los proyectos se encuentran:

Quintana Roo

Veracruz

Hidalgo

Tabasco

Las primeras casas del Infonavit y Vivienda para el Bienestar se construirán en estos estados. Foto: Copilot

¿Cómo se otorgarán los créditos del Infonavit?

Es importante mencionar que se hará un ajuste del modelo para otorgar el crédito para vivienda: la calificación se reduce de mil a 100 puntos, pasando de 10 a cinco requisitos. El cumplimiento de la empresa no afecta al crédito del trabajador.

“En el modelo anterior el derechohabiente debía tener una calificación de mil puntos, cumplir con 10 requisitos y si la empresa no cumplía con el pago de las cuotas, afectaba al trabajador", señaló Octavio Romero, director del Infonavit