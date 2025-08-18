Con sólo 100 puntos podrás obtener tu crédito Infonavit, así puedes consultar tu puntuación

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ya inició la construcción de 120 mil inmuebles que tendrán un costo de 600,000 pesos, un precio muy accesible en comparación del costo promedio de la vivienda en México. El objetivo de este proyecto impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum es favorecer que todos los mexicanos tengan acceso a una vivienda digna, sobre todo las personas de bajos recursos que no son candidatas a un crédito tradicional.

El Infonavit a través del programa Vivienda para el Bienestar tiene el objetivo de otorgar créditos de bajo costo a los asalariados que tienen ingresos de entre y dos salarios mínimos mensuales, por lo que también se simplificaron los requisitos de acceso a estos con la finalidad de hacerlos más sencillos para los mexicanos.

Octavio Oropeza, titular del Infonavit, explicó en la Mañanera de este 18 de agosto que se redujeron los puntos para acceder a un crédito de vivienda en esta institución, por lo que las personas que tengan 100 puntos serán candidatas a ello. Esta es una noticia importante ya que antes el puntaje era de 1,000.

Por su parte la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que el Infonavit redujo de 1,000 a 100 puntos el requisito para otorgar créditos de vivienda, con el objetivo de simplificar trámites y beneficiar a trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

VIVIENDA PARA EL BIENESTAR: YA SON 1.5 MILLONES DE BENEFICIADOS CON QUITAS, CONDONACIONES Y LIQUIDACIONES A CRÉDITOS FOVISSSTE E INFONAVIT uD83CuDFE0uD83DuDC4FuD83CuDFFD



• uD83CuDFD8? La meta sexenal aumentó a 1.8 millones de viviendas nuevas, las cuales se construirán a través del INFONAVIT, Conavi y Fovissste.… pic.twitter.com/4uYFuk09Mt — Infonavit (@Infonavit) August 18, 2025

¿Cómo funciona el nuevo sistema de puntos del Infonavit?

El director general del Infonavit explicó que el nuevo modelo elimina “irracionalidades” del sistema anterior, donde se exigían 10 requisitos y una calificación de 1,000 puntos.

“La presidenta nos pidió simplificar el modelo de otorgamiento de crédito y lo justo era pasar de 1,000 puntos a 100”, dijo.

Con esta medida los trabajadores con Infonavit tendrán más facilidad para acceder a una vivienda propia, pues también se redujeron los requisitos para el crédito. Y lo más importante es que se explicó que el buró de crédito sólo se consultará para verificar que el solicitante no tenga otra vivienda, y no para reducir el monto otorgado. Los requisitos son:

Contar con una calificación de 100 puntos

El cumplimiento del pago de la empresa no afectará el crédito del trabajador

El buró de crédito será consultado sólo para verificar que no tena otro crédito hipotecario

No habrá penalización, entregarán el 100 por ciento del crédito.

Se simplifican los requisitos para acceder a un crédito Infonavit.

¿Cómo consultar cuántos puntos tengo en el Infonavit?

Para saber si estás cerca de los 100 puntos requeridos para acceder a un crédito del Infonavit lo primero que debes hacer es revisar tu cuenta mediante la web o en su aplicación móvil. Una vez dentro, busca la sección de "tramitar mi crédito" o "precalificación y puntos" para conocer tu puntaje actual y el monto de crédito al que podrías acceder. Si tienes más dudas te dejamos el paso a paso para que puedas revisarlo.

Acceder a Mi Cuenta Infonavit

Inicia Sesión

Localiza la sección de Precalificación

Consulta tu puntaje