¿Buscas CHAMBA? Gobierno de la CDMX te ofrece 50 mil pesos mensuales | REQUISITOS

A través de redes sociales, la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México compartió una vacante que ofrece salario de 50,000 pesos mensuales para quienes cumplan con los siguientes requisitos, en El Heraldo de México te compartimos todos los detalles y cómo aplicar a esta oferta.

ADIP busca una persona que esté a cargo de la Dirección Ejecutiva de Gobierno Electrónico, la persona seleccionada para este cargo deberá de planificar proyectos de digitalización de trámites, servicios y otras plataformas, ejecutar y monitorear las estrategias para garantizar resultados, coordinar los equipos de trabajo y facilitar la comunicación efectiva.

Además, también tendrá que cerrar proyectos asegurando calidad y aprendizaje, gestionar riesgos y mantener estándar de calidad, así como asegurar el cumplimiento de normas y políticas gubernamentales. Este es un empleo para quienes les apasiona la innovación, tecnología y servicio público.

Las condiciones de trabajo que ofrece este empleo es de horario completo, trabajo presencial en las oficinas del Centro Histórico de la capital y se solicita tener disponibilidad para visitas a dependencias gubernamentales, por esto se ofrece un sueldo de 50,000 pesos mensuales más prestaciones de ley.

Se necesitan 5 años de experiencia

Créditos: Archivo El Heraldo de México

¿Cómo aplicar a esta vacante?

Se espera que los aplicantes tengan una licenciatura en Tecnologías de la Información, Ingeniería en Sistemas, Ciencias de la Computación o campo relacionado y deseable el título de Maestría en Gestión de Proyectos, TI o Administración de Empresas.

Además de un mínimo de 5 años de experiencia comprobable en gestión de proyectos, preferentemente en el sector público o en proyectos de gran escala.

También es deseable que los aplicantes cuenten con certificaciones en Project Management Professional (PMP) del PMI, Metodologías ágiles (CSM, PSM, SAFe), ITIL Foundation, aunque de no tenerlas esto no es excluyente para poder aplicar.

Como conocimientos es necesario mostrar un sólido entendimiento de la infraestructura de TI, desarrollo de software, bases de datos y seguridad informática, familiaridad con diversas herramientas de gestión de proyectos (Jira, Asana, Microsoft Project, etc), así como conocimiento de las tendencias tecnológicas emergentes y su aplicabilidad en el ámbito gubernamental.

En caso de estar interesado en participar en este proceso de selección del ADIP, una dependencia del Gobierno de la Ciudad de México, puedes enviar tu currículum vitae al correo electrónico gobiernodigital@cdmx.gob.mx.

LA