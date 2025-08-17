Empresa en Monterrey ofrece empleo con SUELDO de 50,000 pesos al mes | REQUISITOS

El portal de empleo operado por la Secretaría de Trabajo compartió una nueva vacante en Nuevo León, para ser más precisos en San Pedro Garza García. La vacante es para un perfil bastante específico, por lo que el sueldo es llamativo para todos los interesados. En la publicación se indicó que el sueldo será de hasta 50,000 pesos mexicanos mensuales. Te contamos todos los requisitos que se solicitan para que las personas puedan aplicar.

El puesto que se abrió es para ser auditor de inventarios para la empresa OXXO FEMSA. Dentro de los detalles que se pueden ver en la publicación están los requisitos, horarios, funciones, actividades y lo que la empresa le ofrece a la persona que se quede con el empleo. Un punto importante es que se pide tener 1 o 2 años en puestos similares, por lo que en caso de no contar con este requisito cubierto podrían contar con menos posibilidades para quedarse con el puesto.

Antes de pasar a los requisitos, funciones y lo que ofrece la empresa, se tiene que hablar de los horarios y el sueldo que se está ofreciendo por la vacante. El horario es de lunes a sábado en jornada completa. La entrada está programada a las 9:00 horas y la salida a las 18:00 horas, tiempo local, por lo que no se tendría mayores complicaciones con el tema de los horarios.

El sueldo establecido dentro de la publicación en el portal de empleo operado por la Secretaría de Trabajo tiene un abanico de entre los 42,400 pesos y 50,880 pesos mensuales. Este monto es neto, por lo que ya va libre de impuestos. El monto final se acordará con la empresa dependiendo de su experiencia y la negociación a la que se llegue tras pasar las entrevistas pertinentes.

La publicación se compartió en el portal operado por la Secretaría de Trabajo | Pexels

¿Cuáles son los requisitos para el puesto en Monterrey, Nuevo León?

Como ya se mencionó, en la publicación que se compartió en el portal de empleo que opera la Secretaría de Trabajo se indica que se debe de contar con 1 o 2 años de experiencia en puestos similares. Mejor vamos a conocer cuáles son todos los requisitos que se solicitan para poder aplicar. Se debe recordar que mientras más campos se cubran, más posibilidades se tienen para quedarse con el puesto de trabajo dentro de OXXO FEMSA.

Nivel académico: prepa o vocacional.

Situación académica: diploma o certificado.

Experiencia: 1 o 2 años.

Conocimientos y herramientas: comercio al por mayor.

Idioma: ninguno.

Habilidades y competencias: trabajo en equipo.

Disponibilidad de la persona: es necesario viajar.

Funciones y actividades a realizar como Auditor de inventarios

Para todos aquellos que cumplan con la mayoría de los requisitos solicitados por la empresa que abrió la vacante, deben tener en cuenta el segundo aspecto de la contratación, las funciones y actividades que realizará en el día a día. En la publicación se indicó que OXXO FEMSA está buscando a un persona que pueda garantizar la exactitud y la confiabilidad de los registros de inventario de la tienda. En otras palabras tendrá que corroborar el trabajo de las personas en tienda cierre del inventario.

"La Empresa OXXO FEMSA busca AUDITOR DE INVENTARIOS para Garantizar la exactitud y confiabilidad de los registros de inventario de la tienda", se puede leer en la publicación.

Las funciones y requisitos para aplicar por el trabajo | Secretaría de Trabajo

¿Cuándo termina el proceso de reclutamiento?

Después de revelar el sueldo que puede ser de hasta 50,000 pesos, el horario laboral que será de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas, todas las funciones y requisitos que se le piden a los postulantes y que se entrega un contrato de tiempo indefinido; es momento de mencionar cuándo inicio y cuándo se tiene pensado cerrar el proceso de reclutamiento.

La fecha en la que se abrió la vacante en OXXO FEMSA, como auditor de inventarios, fue el 13 de agosto 2025, por lo que fue hace poco tiempo en el que se comenzaron a postular los aspirantes a quedarse con el empleo. La fecha en la que se tiene pensado cerrar el proceso de reclutamiento es el 31 de diciembre, por lo que se tienen 5 meses para encontrar al mejor postulante para el puesto.

¿Dónde puedo aplicar por el trabajo en Monterrey?

Es importante mencionar que todas las personas interesadas pueden llenar hacerlo a través del portal de empleo operado por la Secretaría de Trabajo. Una vez dentro se debe seleccionar el estado de Nuevo León y buscar el trabajo como "Auditor de Inventarios". También se puede dar clic en el siguiente enlace.