Costco y Sam’s Club: las ofertas que tienes que aprovechar el sábado 16 y el domingo 17 de agosto

Costco y Sam’s Club lograron posicionarse en el centro de la conversación en plataformas digitales durante las últimas horas debido a que ya dieron a conocer sus respectivas cuponeras de ofertas que estarán vigentes durante el sábado 16 y el domingo 17 de agosto, con las cuáles sus socios podrán ahorrarse una auténtica fortuna en sus compras debido a que incluyeron descuentos en prácticamente todos sus departamentos, por lo que, para aprovechar la tendencia, en esta nota te diremos cuáles son las rebajas que no puedes dejar pasar en tu próxima visita a alguna de las sucursales de las referidas cadenas de supermercados.

Antes de pasar de lleno a las ofertas que Costco y Sam’s Club tendrán vigentes el fin de semana del sábado 16 y el domingo 17 de agosto es necesario mencionar que, ambas cadenas de supermercados procuran mantener ofertas especiales de forma permanente para sus socios en sus distintos departamentos, además, dependiendo la temporada del año también se encuentran disponibles descuentos únicos en todo tipo de artículos temáticos, por lo que se recomienda consultar a detalle las cuponeras de ofertas de ambas marcas para que puedas elegir las promociones y rebajas que más se ajusten a tus necesidades.

Estas son las mejores ofertas de Costco y Sam’s Club tendrán disponibles durante el sábado 16 y el domingo 17 de agosto

Estrena un refrigerador LG de 29’ y ahorra 6,000 pesos

Durante este del sábado 16 y el domingo 17 de agosto los socios de Costco Wholesale México podrán aprovechar que el refrigerador LG de 29’ French Door tendrá un descuento de 6,000 pesos, por lo que, en lugar de pagar 27,999 pesos, como se vende habitualmente, dicho artículo podrá ser adquirido por tan solo 21,999 pesos con todo y envío incluido.

Costco tendrá más ofertas como esta en el departamento de Línea Blanca. Foto: www.costco.com.mx

Aprovecha la Venta Única y obtén descuentos de hasta 50%

Sam’s Club informó que del viernes 15 al lunes 18 de agosto llevará a cabo un evento denominado Venta Única, en el cual, sus socios podrán aprovechar descuentos de hasta el 50% en distintos departamentos como Línea Blanca, Tecnología, Celulares, Aires Acondicionados, Pantallas y hasta en motocicletas, por lo que de esta manera podrán ahorrarse una auténtica fortuna.

La Venta Única de Sam’s Club estará vigente del 15 al 18 de agosto. Foto: FB: SamsClubMexico

Ahorra 7,700 pesos en el Samsung Galaxy S24 Ultra

Costco sorprendió a sus socios al anunciar que durante el fin de semana del sábado 16 y el domingo 17 de agosto el Samsung Galaxy S24 Ultra de 256 GB en color negro titanio tendrá un descuento de 7,700 pesos, por lo que dicho artículo podrá adquirirse por tan solo 17,299 pesos. Esta oferta de Costco estará vigente hasta el 7 de septiembre. Foto: www.costco.com.mx

Compra tus cervezas favoritas y ahorra una fortuna

Sam’s Club informó a través de sus redes sociales que durante el fin de semana del sábado 16 y el domingo 17 de agosto, tendrá disponibles distintas ofertas en el departamento de cervezas, sin embargo, una de las más llamativas es en la que se indica que el 12 pack de 355 ml de cerveza indio se podrá adquirir por tan solo 169 pesos y se precisó que este artículo se podrá adquirir en compras realizadas directamente en tiendas, así como en línea. Esta oferta de Sam’s Club estará vigente hasta el 3 de septiembre. Foto: FB: SamsClubMexico

Para finalizar, importante señalar que estas son solo algunas de las ofertas que Sam’s Club y Costco tendrán disponibles durante el fin de semana del sábado 16 y el domingo 17 de agosto, por lo que se sugiere consultar las cuponeras de cada cadena para el referido periodo y así conocer todas y cada una de las ofertas que puedes aprovechar, así como los términos y condiciones de cada una.