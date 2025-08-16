Costco confirma su expansión en México: ¿En qué ciudades habrá nuevas sucursales?

Costco logró posicionarse en el centro de la conversación en plataformas digitales tras confirmar en sus redes sociales que la compañía se encuentra en pleno proceso de expansión en México y se informó que ya se están considerando distintas ciudades del territorio nacional para instalar nuevas sucursales, por lo que, como era de esperarse, la noticia causó furor entre los entusiastas de la reconocida cadena de supermercados de mayoreo.

Este anuncio de Costco se originó tras la inauguración de su nueva sucursal en Zapopan, Jalisco, la cual, es conocida como San Isidro Norte y tras compartir contenido a esta apertura cientos de sus socios y entusiastas de la marca comenzaron a preguntar sobre la llegada de la cadena a otras ciudades del territorio mexicano donde todavía no tiene presencia y la respuesta de la marca causó furor.

Así luce la nueva sucursal de Costco en Zapopan, Jalisco. Foto: FB: CostcoMex

“Muchas gracias por tomarse el tiempo de compartirnos sus sugerencias, realmente las valoramos. Actualmente la compañía se encuentra en planes de expansión y estamos considerando diversas ciudades para futuras aperturas. Por el momento, aún no contamos con fechas oficiales que podamos compartir, pero te invitamos a consultar nuestras novedades y ubicaciones activas en nuestro portal web oficial”, fue el texto difundido a través de las redes sociales oficiales de Costco México.

¿En qué ciudades de México se abrirían las nuevas sucursales de Costco?

Actualmente Costco cuenta con 43 sucursales distribuidas en 20 estados de la República Mexicana y se sabe que ya iniciaron las obras para la construcción de las que serán sus sucursales 44 y 45, las cuales, se ubicarán en la Ciudad de México y Nuevo León, siendo esta última la que apunta a ser la sede más grande de la marca en toda Latinoamérica, estará ubicada en el municipio de General Escobedo y abarcará una superficie de alrededor de 20,000 metros cuadrados.

Costco confirmó que ya trabaja en la apertura de sus próximas sucursales. Foto: FB: CostcoMex

Por otra parte, distintas ciudades se han mostrado sumamente interesadas en atraer a Costco a sus territorios, sin embargo, como la marca lo confirmó todavía no hay nada concreto, no obstante, se recuerda que los estados mexicanos donde todavía no hay presencia de la cadena de supermercados de mayoreo son Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Como se dijo antes, Costco México invitó a sus socios y entusiastas de la marca a mantenerse informados sobre sus próximas aperturas y todas las noticias referentes a la cadena a través de su portal web oficial, además, en dicho sitio también se pueden realizar compras y se pueden consultar los eventos especiales que están vigentes.