¿Cerrarán los bancos en México el 1 de septiembre por el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum?

Debido que el próximo lunes 1 de septiembre la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, presentará su Primer Informe de Gobierno cientos de personas han comenzado a cuestionarse si durante la referida fecha se realizará un cierre masivo de bancos en el territorio nacional, por ello, en esta nota te diremos qué es lo que dice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al respecto.

Como se dijo antes, será el próximo lunes 1 de septiembre cuando Claudia Sheinbaum presente su Primer Informe de Gobierno y se tiene previsto que se realice un evento especial en el que ofrezcan detalles sobre sus primeros once meses como titular del Poder Ejecutivo, así como los logros y resultados de proyectos y programas sociales clave, incluso, se tiene previsto que anuncie algunos próximos proyectos relevantes.

Claudia Sheinbaum dará a conocer su Primer Informe de Gobierno el próximo 1 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

¿El 1 de septiembre cerrarán los bancos por el Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum?

De acuerdo con lo que se indica en el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el lunes 1 de septiembre no es considerado como un día de descanso obligatorio para los trabajadores del gremio financiero, lo que significa que todos y cada uno de los bancos que operan en el territorio nacional ofrecerán sus servicios de manera habitual.

Cabe mencionar que, aunque el 1 de septiembre no será un día de descanso obligatorio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) señala que el noveno mes del 2025 sí tendrá un cierre masivo de bancos, el cual, está contemplado para el martes 16 de septiembre fecha en la que se conmemorará el Aniversario de la Independencia de la República Mexicana por lo que se contempla el cierre de puertas de las instituciones bancarias, suspensión de operaciones y de la prestación de servicios al público y ante ello, se recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias para realizar sus trámites en tiempo y forma pues será hasta el miércoles 17 de septiembre cuando se reanuden las operaciones en bancos del territorio nacional de forma habitual.

Los bancos funcionarán de manera habitual el 1 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

¿Cuántos cierres masivos de bancos más habrá durante el resto del 2025?

El calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se indica que durante el resto del 2025 se tiene contemplado que el sector bancario suspenda sus actividades en cuatro ocasiones más por días feriados, por lo que a continuación te decimos para qué fechas se tienen previstos los próximos cierres masivos de bancos: