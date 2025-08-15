PRECIO del dólar HOY: así cotiza frente al peso mexicano este 15 de agosto de 2025 | TIPO DE CAMBIO

El peso mexicano continuó depreciándose frente a la divisa estadounidense; al cierre de la jornada de ayer jueves 14 de agosto, el tipo de cambio cotizó en 18.81 pesos por dólar, 17 centavos más con respecto a la cotización del miércoles 13 de agosto, de acuerdo con el reporte del Banco de México (Banxico).

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, explicó a la plataforma Investing que el peso fue la tercera divisa más depreciada en la sesión, debido al fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.40%, de acuerdo con su índice ponderado. Este viernes 15 de agosto de 2025, el tipo de cambio cotiza en 18.6887 pesos por dólar, una ligera disminución en comparación con la jornada del jueves.

Foto: Investing

Dólar vs peso: ¿cuánto vale en bancos de México?

Si quieres cambiar dólares a pesos, a continuación de compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias del país.

Afirme: 17.90 a la compra - 19.40 a la venta

Banco Azteca: 17.60 a la compra - 19.29 a la venta

Banorte: 17.60 a la compra - 19.15 a la venta

BBVA: 17.84 a la compra - 18.98 a la venta

Citibanamex: 18.13 a la compra - 19.17 a la venta

Leyenda

Inflación reaviva temores por aranceles

Gabriela Siller dijo para Investing que la publicación de la inflación al productor en Estados Unidos, muy por encima de la expectativa del mercado, reavivó los temores de que los aranceles generen fuertes presiones inflacionarias.