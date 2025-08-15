PRECIO del dólar HOY: así cotiza frente al peso mexicano este 15 de agosto de 2025 | TIPO DE CAMBIO

El peso mexicano continuó depreciándose frente a la divisa estadounidense; al cierre de la jornada de ayer jueves 14 de agosto, el tipo de cambio cotizó en 18.81 pesos por dólar, 17 centavos más con respecto a la cotización del miércoles 13 de agosto, de acuerdo con el reporte del Banco de México (Banxico).
Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, explicó a la plataforma Investing que el peso fue la tercera divisa más depreciada en la sesión, debido al fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.40%, de acuerdo con su índice ponderado. Este viernes 15 de agosto de 2025, el tipo de cambio cotiza en 18.6887 pesos por dólar, una ligera disminución en comparación con la jornada del jueves.
Dólar vs peso: ¿cuánto vale en bancos de México?
Si quieres cambiar dólares a pesos, a continuación de compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias del país.
Afirme: 17.90 a la compra - 19.40 a la venta
Banco Azteca: 17.60 a la compra - 19.29 a la venta
Banorte: 17.60 a la compra - 19.15 a la venta
BBVA: 17.84 a la compra - 18.98 a la venta
Citibanamex: 18.13 a la compra - 19.17 a la venta
Inflación reaviva temores por aranceles
Gabriela Siller dijo para Investing que la publicación de la inflación al productor en Estados Unidos, muy por encima de la expectativa del mercado, reavivó los temores de que los aranceles generen fuertes presiones inflacionarias.
"Con el alza en la inflación al productor aumenta el riesgo de que eventualmente los productores trasladen los mayores costos por aranceles a los consumidores. Junto con esto, varios oficiales de la Fed se mostraron restrictivos con sus comentarios. Por la mañana, Alberto Musalem, presidente de la Fed de Saint Louis, mencionó que todavía es muy pronto para decidir si apoyará recortar la tasa en 25 puntos base en septiembre", apuntó.