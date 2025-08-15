¡Oficial! Esta es la fecha para el sexto cierre masivo de bancos en México del 2025 ¿cuántos días durará?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya confirmó la fecha exacta en la que se llevará a cabo el sexto cierre masivo de bancos en México del 2025, medida que podría provocar distintas afectaciones entre los usuarios de las distintas entidades financieras que operan en el territorio nacional, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto y así poder tomar las previsiones necesarias.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indicó que el sexto cierre masivo de bancos del 2025 México no debe generar pánico ni incertidumbre entre los clientes de las distintas instituciones bancarias que operan en territorio nacional debido a que dicha medida no tiene un trasfondo negativo, sino que esta suspensión de labores ocurrirá debido a un día feriado para el sector financiero, por lo que se descarta alguna crisis u otra situación negativa en el gremio bancario.

La CNBV ya tiene definida la fecha del sexto cierre masivo de bancos en México del 2025. Foto: Cuartoscuro

Esta es la fecha del sexto cierre masivo de bancos en México del 2025

En el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se indica que el sexto cierre masivo de bancos del 2025 en México está programado para el martes 16 de septiembre, fecha en la que se conmemorará el Aniversario de la Independencia de la República Mexicana por lo que se contempla el cierre de puertas de las instituciones bancarias, suspensión de operaciones y de la prestación de servicios al público y ante ello, se recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias para realizar sus trámites en tiempo y forma pues será hasta el miércoles 17 de septiembre cuando se reanuden las operaciones en bancos del territorio nacional de forma habitual.

Es de suma importancia considerar que este cierre masivo de bancos que se llevará a cabo el próximo martes 16 de septiembre no afectará en lo absoluto el funcionamiento de los cajeros automáticos, por lo que los clientes de las distintas entidades financieras que operan en el país podrán realizar disposiciones de dinero en efectivo de manera habitual.

El próximo cierre masivo de bancos no afectará el funcionamiento de los cajeros automáticos. Foto: Cuartoscuro

Por otra parte, también se debe considerar que Banco Azteca es el único banco que no acostumbra a participar en estos cierres masivos del sector financiero nacional pues dicha institución ofrece servicio los 365 días del año, no obstante, se pide tomar en cuenta que si se hace alguna transacción entre el referido banco y otras instituciones estas podrían verse reflejadas hasta el siguiente día hábil.

Habrá más cierres masivos de bancos en México durante el resto del 2025, estas son las fechas

El calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se indica que durante el resto del 2025 se tiene contemplado que el sector bancario suspenda sus actividades en cuatro ocasiones más por días feriados, por lo que a continuación te decimos para qué fechas se tienen previstos los próximos cierres masivos de bancos: