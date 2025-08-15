Internet CFE: así puedes obtener el servicio por tan solo 95 pesos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, ha puesto en marcha un servicio accesible y pensado para llegar a todos los rincones del país, incluso aquellos donde las compañías comerciales no tienen cobertura.

Por ello si optas por un plan de telefonía móvil, además de internet tendrás llamadas y mensajes ilimitados, así como acceso a redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram y X sin consumir tus datos, como sí ocurriría con otras compañías de telefonía en el país.

Con este proyecto, la CFE busca garantizar que el derecho a internet sea una realidad para todos, conectando especialmente a las comunidades más alejadas y olvidadas por la cobertura comercial, por lo que si te interesa cambiar de internet te dejamos como puedes contratarlo.

¿Cómo contratar el internet de CFE?

La CFE ofrece su servicio en dos modalidades una con módem portátil (MiFi) y cuesta $1,145 pesos obtienes un dispositivo inalámbrico que incluye envío, tarjeta SIM y 5 GB de navegación por 30 días, este pequeño equipo te permite conectar varios aparatos al mismo tiempo y funciona dentro de las zonas autorizadas.

En Sólo SIM o eSIM, es ideal si ya cuentas con un teléfono compatible con la red de CFE pues los paquetes van desde 5 GB hasta 100 GB, con opciones de recarga mensual, semestral o anual donde el plan más económico cuesta $95 pesos al mes e incluye 5 GB de datos sin contratos ni plazos forzosos, perfecto para mantenerte en línea sin compromisos.

Cómo contratar el internet de CFE paso a paso