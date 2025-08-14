PRECIO del dólar HOY: así cotiza frente al peso mexicano este 14 de agosto de 2025 | TIPO DE CAMBIO

El dólar se impuso al peso mexicano, que concluir la jornada de ayer miércoles 13 de agosto con pérdidas; al cierre de las operaciones, el tipo de cambio cotizó en 18.64 pesos por unidad, 5 centavos más con respecto al cierre del martes 12 de agosto, de acuerdo con el reporte del Banco de México (Banxico).

Pese al optimismo que ha despertado las esperanzas de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) recorte las tasas de interés en su próxima reunión de septiembre, el peso no pudo mantener una tendencia favorable. Este jueves 14 de agosto de 2025, el tipo de cambio cotiza en 18.64 pesos por dólar, la misma cantidad en comparación con la jornada del miércoles.

Foto: Investing

Dólar vs peso: ¿cuánto vale en bancos de México?

Si quieres cambiar dólares a pesos, a continuación de compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias del país.

Afirme: 17.80 a la compra - 19.30 a la venta

Banco Azteca: 17.50 a la compra - 19.09 a la venta

Banorte: 17.40 a la compra - 19.00 a la venta

BBVA: 17.78 a la compra - 18.91 a la venta

Citibanamex: 18.08 a la compra - 19.11 a la venta

La inflación todavía puede repuntar por el efecto de los aranceles. Foto: Freepik

El mercado financiero podría estar siendo excesivamente optimista

De acuerdo con un análisis de la plataforma Investing, las cifras de inflación en Estados Unidos, publicadas el martes, indicaron que, de momento, el régimen arancelario del presidente Donald Trump no ha presionado con fuerza los precios al consumidor. lo que ha favorecido un tono optimista por parte del mercado financiero. Sin embargo, también advierte la probabilidad de que el mercado esté sobrereaccionando y esté siendo excesivamente optimista.