Esta es la mega papelería en el Centro de la CDMX donde encontrarás todo para el regreso a clases desde los 5 pesos

Cuando se trata de surtir la lista de útiles escolares, lo ideal es buscar los mejores precios, pues en el regreso a clases los padres de familia no solo tienen que considerar ese gasto, también los uniformes y calzado. Pero no se agobien, hay muchas opciones para cuidar su economía. En el Centro de la Ciudad de México hay una mega papelería con productos desde 5 pesos y aquí te decimos dónde y cómo llegar.

Se trata de la mega papelería Novedades Lucky en la calle Mesones, esquina con Correo Mayor hallarás todo lo que necesitas para el regreso a clases de tus hijos. Lo mejor de todo es que en este lugar encontrarás muchas opciones con modelos kawaii y labubus, en la que encontrarás de todo con estos personajes, desde cuadernos, plumas, plumones, lapiceros, estuches, gomas entre más accesorios.

Aquí te darán a precio de mayoreo a partir de 3 piezas iguales o si llevas 500 pesos surtidos, también existe la opción VIP, en compras de más de 1000 pesos obtendrás otro precio especial. Pero también es una excelente opción si tienes tu negocio porque los precios son aún mejores, entre más compres recibes mejor oferta. Te sugerimos llegar temprano para que encuentres de todo.

Aquí te darán a precio de mayoreo a partir de 3 piezas iguales o si llevas 500 pesos surtidos | Foto: YouTube

¿Qué venden en la mega papelería del Centro de la CDMX?

En la mega papelería Novedades Lucky encontrarás colores, cuadernos de todos los estilos, formas y para todos los presupuestos, así como blocks de hojas de colores y blancas, colores, crayolas, plumones, plumas en paquetes de colores, sacapuntas, gomas de figuras y personajes de moda, gomas retractiles, libros de actividades y para colorear, juegos geométricos, calculadoras, acuarelas, carpetas, foami, hojas de colores, engrapadoras, agendas y más.

En Novedades Lucky hallarás precios muy económicos. Por ejemplo si compras por mayoreo, encontrarás paquetes de plumones desde 9 pesos los paquetes pequeños, cuadernos sencillos en 27 pesos y en 60 los de pasta gruesa, crayolas en 5 pesos, plumas por caja o pieza en 18 pesos en modelo kawaii, pegamento en 5 pesos, correctores de figuras desde 21 pesos, paquete de hojas surtidas de colores en 200 por mil hojas. Y muchas muchas más cosas.

En Novedades Lucky hallarás precios muy económicos. Por ejemplo si compras por mayoreo, encontrarás paquetes de plumones desde 9 pesos | Foto: YouTube

Dónde está y todo lo que debes saber de la mega papelería de Mesones

Dirección: Mesones, Número 149, Esquina con Correo Mayor, Centro CDMX.

Horario: Lunes a Sábado: 9:30 a 5:30

Pagos: efectivo, transferencias (en compras a partir de 300 pesos).

Envíos: El mínimo de compra es de mil 500, el costo de paquetería es por cuenta del cliente. En envíos, el mayoreo es a partir de 6 piezas iguales.

WhatsApp: 5613519278

Se ubica en Mesones, Número 149, Esquina con Correo Mayor, Centro CDMX | Foto: YouTube

¿Cómo llegar a la calle de cuadernos baratos en el Zócalo?

Es súper fácil llegar a esta mega papelería, al ubicarse en el Centro de la Ciudad de México, la forma más fácil de llegar es dirigirte al Metro Pino Suárez o Metro Zócalo, ambas de la Línea 2 del Metro. Al bajar solo tendrás que caminar de 5 a 7 minutos. Te sugerimos utilizar una aplicación de mapas móvil para que no te pierdas.

En este video encontrarás más detalles de la mega papelería: