Esta es la cantidad exacta que debe tener un kilo de tortillas: precios y estados donde se vende a menor costo

No se puede hablar de gastronomía mexicana sin mencionar la tortilla, aquel círculo amarillo que acompaña todas las comidas de las familias en la República Mexicana. Incluso, tradicionalmente, se acostumbra a enviar a un integrante de la familia a la tortillería para consumirlas calientitas.

La tortilla es historia, identidad y tradición, sin embargo, es importante conocer la cantidad que existen en los kilos que consumimos diariamente. Cabe señalar que no existe una respuesta única ya que se deben tomar en cuenta diversos factores como tamaño, grosor y tipo de masa.

Entre las más populares en México se encuentra la torilla de harina, que tiene demasiada fama al norte del país y la tortilla de maíz las cuales pueden hacerse a mano o mediante maquinarias industriales, como las que observamos diariamente en nuestra tortillería de la esquina.

Foto: Cuartoscuro

Una tortilla de maíz tiene un peso estimado de entre 18 a 25 gramos, por lo que la cantidad que haya en un kilogramo tendrá que variar. Hay zonas del pais donde la cantidad por kilo es de 55 unidades mientras que en otras se estima que son aproximadamente 33 piezas.

Respecto al ámbito gastronómico, las calorías de las tortillas de maíz se suelen contar de acuerdo al proceso más común de elaboración, en promedio una tortilla de 30 gramos aporta entre 55 y 60 kcal. Si consumes 5 tortillas al día, son aproximadamente 275 a 300 kcal.

De acuerdo con información del Sistema Integral de Mercados, el precio más barato de la tortilla se encuentra en Tlaxcala y Puebla con 17 y 16 pesos respectivamente. Mientras que en la Ciudad de México el kilo se estima entre 20 y 21 pesos. Por otro lado en zonas como Sonora y Tamaulipas el kilo se encuentra hasta en 30 pesos.