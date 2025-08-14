EMPLEO en Chihuahua: Trabajo en ENFERMERÍA con sueldo de hasta 50,000 pesos | REQUISITOS

El trabajo de enfermería es uno de los más demandados en México, pero también uno de los más demandantes por las extensas jornadas laborales y por algunos otros factores. En esta ocasión se abrió una vacante en la rama, pero con un sueldo que llama bastante la atención al ofrecer hasta 50,000 pesos mensuales. Eso sí, el empleo es en Chihuahua, por lo que los aspirantes deben tener en cuenta este detalle antes de aplicar y comenzar el proceso de reclutamiento.

La vacante fue publicada en el portal de empleo operado por la Secretaría de Trabajo, donde indican los requisitos, la descripción del puesto y algunos otros detalles que se deben tomar en cuenta antes de comenzar con la aplicación y el proceso de reclutamiento. El empleo está pensado para personas que puedan trabajar de lunes a sábado en un horario 9:00 a 18:00 horas. Mejor vamos a conocer los detalles del trabajo en enfermería.

La empresa encargada de abrir la vacante fue GCC Cemento y busca a alguien en la rama de enfermería que pueda trabajar en Juárez, Chihuahua. El sueldo propuesto tiene un abanico que va de los 42,400 pesos hasta los 50,880 pesos mensuales. La persona deberá de apoyar al médico de planta en la atención y revisión de las personas que estén en planta. Toca revelar los detalles de la vacante, requisitos, funciones y qué tipo de contrato ofrece la empresa que lanzó el puesto de trabajo en Chihuahua.

El trabajo se realizará en Juárez, Chihuahua | Pexels

Requisitos para el empleo de enfermería en Chihuahua

En la publicación del empleo de enfermería en Chihuahua, se colocaron algunos requisitos indispensables a cubrir para los aspirantes por el puesto. Entre los más importantes está el tener una licenciatura, entre 2 y 3 años de experiencia y saber trabajar en equipo. Mejor va a conocer todos los requisitos que debe cubrir el interesado en el trabajo.

Nivel académico requerido: licenciatura.

Situación académica: titulado.

Experiencia: 2-3 años en ENFERMERÍA .

. Habilidades y competencias: trabajo en equipo.

Disponibilidad de la persona: es necesario viajar.

Funciones y actividades del empleo de enfermería en Chihuahua

El portal de empleo operado por la Secretaría de Trabajo indicó que la empresa GCC Cemento SA de CV buscaba a alguien para entrar en la vacante de enfermería. Sus principales funciones serían apoyar al medico de planta en la atención de las personas que se encuentren internadas durante su jornada laboral.

Un detalle importante que se debe tener en cuenta a la hora de aplicar por el empleo es que se el contrato que están ofreciendo, en una primera instancia, es de prueba. Esto quiere decir que aquella persona que se quede con el trabajo no tiene asegurada una permanencia de larga duración. Su trabajo será el que le confirme si se queda en la empresa o si tiene que buscar algo más al terminar el periodo de prueba.

El trabajo ofrece un sueldo de hasta 50,000 pesos mensuales | Pexels

Se tiene que mencionar que el periodo de reclutamiento se abrió el pasado 2 de junio y terminará hasta diciembre, por lo que la empresa estará en proceso de reclutamiento durante 8 meses. Te dejamos el link de la vacante en caso de querer saber más sobre el empleo o estén interesados en aplicar por el puesto de enfermería que ofrece hasta 50,000 pesos mensuales en el periodo de prueba.