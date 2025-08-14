Crédito Mujer Efectivo: REQUISITOS para solicitar el apoyo de Fonacot

El Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) ofrece diferentes créditos para las personas trabajadoras, todos con diferentes objetivos. El Crédito Mujer Efectivo es uno de ellos y se enfoca en apoyar a mujeres a mejorar su calidad de vida y de su familia con un préstamo para adquirir bienes de consumo duradero, como electrodoméstico, muebles, vehículos, herramientas e incluso, viviendas.

El Fonacot es un organismo público descentralizado que promueve el ahorro de las personas trabajadoras y facilita el acceso a financiamiento para la compra de bienes y el pago de servicios. Otorga financiamiento a bajo costo, a las y los trabajadores formales del país.

En caso del Crédito Mujer Efectivo se ofrecen tasas de intereses preferenciales, plazos de pago de 6 hasta 30 meses, sin comisión por apertura, medio de disposición a cuenta propia, pago del crédito vía nómina y seguro de crédito por pérdida de empleo, fallecimiento, incapacidad o invalidez y permanente.

De acuerdo con lo compartido en la página oficial del Fonacot, en caso de solicitar un préstamo con plazo de pago de 6 meses, la tasa anual es del 8.90 por ciento y el Costo Anual Total (CAT) del 17.2 por ciento. Sin embargo, al solicitar un préstamo con plazo de pago de 30 meses el pago será con una tasa de interés anual del 16.27 por ciento y CAT del 26.6 por ciento.

uD83DuDD0DCheca los requisitos uD83DuDC49uD83CuDFFE https://t.co/raatO0Bkui

Agenda una cita uD83DuDC49 https://t.co/6wRnlNkykY

Y obtén tu #CréditoFonacot de forma fácil, segura y sin intermediarios?? pic.twitter.com/BsTYAtjHtC — @Fonacot_oficial (@Fonacot_oficial) August 13, 2025

Requisitos para solicitar un crédito de Fonacot

Trabajar en un centro afiliado a Fonacot

Ser mayor de 18 años

Tener una antigüedad mínima de 6 meses en tu trabajo actual

Número de celular para llamada de validación en el momento

Dos referencias personales con número telefónico

Correo electrónico personal

Recibir ingresos a partir de un salario mínimo

La tasa de interesés es de las más bajas del mercado

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Para poder solicitar el préstamo deberás de realizar una cita en la página web de este ENLACE, y presentar documentación como una identificación oficial, estado de cuenta, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, últimos 4 recibos de nómina y adicionalmente te pueden solicitar una constancia de antigüedad por parte del Centro de Trabajo o constancia de semanas cotizadas en el IMSS.

