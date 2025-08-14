Costco: Estás son los dos nuevos departamentos que hacen única su nueva sucursal en México

El pasado 7 de agosto Costco abrió su sucursal número 43 en el territorio nacional y recientemente se dio a conocer que esta nueva sede cuenta con dos departamentos que la hacen única, lo cual, ha llamado poderosamente la atención de los entusiastas de la marca, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

La nueva sucursal de Costco en México está ubicada en el número 1235 de Periférico Poniente Manuel Gómez Morín en el municipio de Zapopan, Jalisco y dicha sede es conocida como Guadalajara San Isidro, además, como se dijo antes, es la sede número 43 de la marca en territorio nacional y la cuarta en el territorio jalisciense, por lo que dicha entidad se posicionó como uno de los mercados más importantes para la cadena.

Costco Guadalajara San Isidro comenzó operaciones el pasado 7 de agosto. Foto: FB: CostcoMex

Estos son los departamentos que hacen única la nueva sede de Costco en Zapopan

De acuerdo con la información disponible en el portal oficial de Costco México, la sucursal Guadalajara San Isidro cuenta con los departamentos de electrónica, línea blanca, orgánicos, vinos y licores, carnicería, pescados y mariscos, service deli, rosticería, fuente de sodas, salud, belleza y muebles, además, también dispone de servicios especializados como centro auditivo, farmacia, óptica, centro llantero y hasta cuenta con una gasolinera, no obstante, los dos departamentos que la hacen única son la panadería, la cual, es la más grande de Costco en el mundo y el Sushi Room, un concepto que se estrenó en el territorio nacional.

Como se dijo antes, fue el pasado cuando Costco Guadalajara San Isidro abrió sus puertas para sus socios y tras una semana de operaciones tanto el Sushi Room como la panadería más grande de Costco en el mundo han tenido un gran recibimiento, incluso, en plataformas digitales ya es posible encontrar distintas reseñas en torno a los productos que se pueden adquirir en dichos departamentos.

Costco confirma la apertura de nuevas sucursales en territorio nacional

Tras el anuncio de la apertura de Costco Guadalajara San Isidro, los entusiastas de la marca se cuestionaron sobre la llegada de la cadena a distintos puntos del territorio nacional y ante esta situación desde las cuentas oficiales de Costco México se confirmó que la cadena de supermercados se encuentra en pleno proceso de expansión por lo que se tiene contemplada la apertura de nuevas sedes, no obstante, no se ofrecieron más detalles al respecto.

“Actualmente, la compañía se encuentra en planes de expansión y estamos considerando diversas ciudades para futuras aperturas. Por el momento, aún no contamos con fechas oficiales que podamos compartir, pero te invitamos a consultar nuestras novedades y ubicaciones activas en nuestro portal web”, fue el mensaje difundido a través de las redes sociales de Costco México.

Cabe mencionar que, actualmente Costco ya se encuentra construyendo nuevas sucursales en Escobedo, Nuevo León y en Coyoacán, Ciudad de México, sin embargo, todavía no hay una fecha para su apertura, además, se sabe que hay intenciones formales de llevar a la marca a Ciudad Victoria y Reynosa en Tamaulipas, así como otras ciudades ubicadas en Querétaro, Hidalgo y Puebla.