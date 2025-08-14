Banco del Bienestar depositará PENSIÓN VITALICIA a quienes cumplan con este único requisito

La Secretaría del Bienestar, a través del Banco del Bienestar, ofrece un apoyo económico de por vida para determinadas personas. Se trata de la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, un programa social que lleva años existiendo en el país y que, aunque es muy popular en el país, pocas personas saben que se entrega de forma vitalicia, una vez que los beneficiarios cumplen los 65 años de edad.

De acuerdo con información de la Secretaría del Bienestar, esta pensión, que ofrece un depósito de 6 mil 200 pesos de forma bimestral, tiene como objetivo ser un apoyo para que las y los adultos mayores sigan desarrollándose con plenitud. Además, este apoyo se entrega a partir de los 65 años y es vitalicia, esto quiere decir que se deja de entregar hasta el fallecimiento del beneficiario.

Para cumplir con este objetivo, la Secretaría del Bienestar agrega que la pensión es universal, lo que quiere decir que se entrega a todas y todos los adultos mayores mexicanos residentes del país, sin importar condición social o económica, ideología o creencias. Por ello, cualquier persona puede solicitarla, únicamente deberán cumplir con el requisito de edad.

¿Cuál es la Pensión del Bienestar que es vitalicia?

La Secretaría del Bienestar actualmente ofrece la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, la cual consta de un apoyo de 6 mil 200 pesos bimestrales de forma vitalicia para las personas de la tercera edad. Este programa social además es un derecho estipulado en la Constitución, es decir, el Estado Mexicano tiene la obligación de cumplir con su entrega, sin importar el gobierno o gobernantes en turno.

Por lo que, cada dos meses, los beneficiarios de este apoyo podrán disfrutar del pago de 6 mil 200 pesos mexicanos, hasta el día de su fallecimiento. Es importante aclarar que las personas interesadas en este apoyo deben cumplir con el requisito de la edad y presentar una serie de documentos oficiales.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la Pensión del Bienestar?

Los requisitos para tramitar la Pensión del Bienestar dependen de quién realizará el trámite. En caso de que sea el propio beneficiario quien acuda al módulo a tramitar el apoyo, este deberá presentar los siguientes documentos y cumplir con estos criterios:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: credencial para votar, o pasaporte vigente, o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Teléfono de contacto celular y de casa.

En caso de que el adulto mayor no pueda acudir por su cuenta, podrá enviar a una persona auxiliar, la cual también debe ser mayor de edad y deberá presentar estos documentos adicionales para comprobar el parentesco:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente: credencial para votar, o pasaporte vigente, o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Documento que acredite el parentesco con la persona adulta mayor, de acuerdo con lo establecido en el Formato Único de Bienestar (consultables en las reglas de operación de este programa aquí).

¿Qué pasa con la Pensión del Bienestar en caso de fallecimiento del beneficiario?

Según la Secretaría del Bienestar, la pensión para adultos mayores deja de entregarse una vez que el beneficiario fallece. No obstante, al momento del deceso, el Banco del Bienestar también entregará un apoyo extra conocido como el "Apoyo Económico de Pago de Marcha". Este beneficio adicional se entrega a la persona que haya sido designada como auxiliar.

En caso de que los beneficiarios no hayan asignado a un auxiliar, el Comité Técnico del Programa podrá determinar bajo circunstancias especiales, el otorgamiento de este apoyo. Cabe aclarar que, para recibir el Apoyo Económico de Pago de Marcha, es indispensable que la persona auxiliar no haya recibido ningún apoyo posterior a la fecha de fallecimiento de la persona derechohabiente.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el Apoyo Económico de Pago de Marcha?

El Pago de Marcha puede ser solicitado por el auxiliar, pero, se deberán presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente. Original y copia del acta de defunción. En caso de no informar sobre la defunción al momento exacto, se perderá este apoyo de forma inmediata.

Tras presentar los documentos, la Secretaría del Bienestar depositará el apoyo económico al bimestre siguiente después de notificar el fallecimiento del beneficiario. La cantidad de este apoyo no aparece visible en los canales oficiales de la dependencia, pero si se aclara que se trata de un apoyo económico para los gastos funerarios que pudieran haber.