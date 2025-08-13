“Si alguien quiere importar calzado tiene que pagar el arancel promedio que es de 25% aproximadamente”: Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, detalló que el decreto que prohibirá la importación de calzado a México ingresado temporalmente se realizó por petición de la Presidenta Claudia Sheinbaum y resaltó que será beneficioso para el país ya que golpean fuertemente a la industria.

“Si alguien quiere importar calzado tiene que pagar el arancel promedio que es de 25% aproximadamente”, anunció Marcelo Ebrard.

Y agregó “es importante con esa importaciones temporales golpean severamente a la industria porque estás introduciendo calzado que no paga impuesto al valor agregado entre otras cosas además de otras ventajas comparativas del país de origen”.

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, explicó que la Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se hiciera un decreto para que no se pueda importar de manera temporal calzado terminado en México “no hay razón para ello, no tiene justificación y se está abusando de esa puerta”.

Marcelo Ebrard dijo que también se tomarán medidas en la industria textil, de calzado y de seda próximamente para proteger a la industria mexicana.

“Lo haremos en otras ramas de la actividad manufacturera e industrial de México, tenemos que proteger a una industria de las nuevas condiciones internacionales en las que estamos”, adelantó Marcelo Ebrard.

Las probabilidades de que el tratado sobreviva son muy altas: Marcelo Ebrard sobre T-MEC

Al ser4 cuestionado sobre las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), admitió que no saben que va a proponer Estados Unidos legalmente porque hay diferentes versiones pero que tienen claro que no se pueden salir de un día a otro.

“Va a ser una revisión completa, desde luego difícil, pero las probabilidades de que el Tratado sobreviva son muy altas”, aseveró Marcelo Ebrard.

Y añadió “te apuesto a que el tratado si va a sobrevivir… aunque no sabemos con que restricciones”.