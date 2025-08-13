México recibió más de 8 millones de turistas en junio de este año, un 11.5% más que en el mismo mes del 2024

México recibió más visitantes extranjeros en junio de 2025, al registrar ocho millones 20 mil 43 viajeros internacionales, un aumento de 11.52 por ciento comparado con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

Del total, cuatro millones 69 mil 368 (50.7 ciento) fueron turistas internacionales (residentes extranjeros que pernoctaron en el país); el resto, tres millones 950 mil 675 (49.3 por ciento), excursionistas (que no pernoctaron en su viaje).

Asimismo, entre enero y junio de este año, el país recibió más de 47 millones de extranjeros que ingresaron al país, lo que significó un incremento de 13.75 por ciento en comparación con el primer semestre de 2024.

“El turismo continúa en ascenso y fortaleciendo su aportación a la economía nacional, gracias al trabajo coordinado con el sector privado y los tres órdenes de gobierno", sostuvo la Secretaría de Turismo, que busca impulsar “el turismo comunitario como una herramienta de desarrollo inclusivo”, declaró.

En cuanto a las divisas, el ingreso por gasto total de visitantes en junio alcanzó los dos millones 751.3 mil dólares. El gasto de los turistas internacionales fue de dos millones 496.2 mil dólares.

Sin embargo, el gasto promedio por visitante tuvo una caída anual nominal de 5.23 por ciento, al ser de 343.06 dólares.

“La caída se debe a que el número de visitantes ha crecido a un ritmo más acelerado que el gasto total”, comentó Gabriela Siller, directora de análisis Económico en Grupo Financiero Base.

“En términos reales, tomando en cuenta la inflación y el tipo de cambio, el gasto total presentó un incremento anual de 5.83 por ciento, mientras que el gasto medio en términos reales disminuyó 5.10 por ciento anual”, agregó.

El Inegi resaltó que cinco millones 872 mil 466 mexicanos viajaron al extranjero en junio de 2025 (cifra 4.6 por ciento mayor a tasa anual), de los cuales un millón 518 mil 722 fueron residentes en México que pernoctaron en el exterior, cuyo gasto promedio fue de 176.00 dólares. Un año antes, egresaron del país un millón 437 mil 536 personas.

Por su parte, en junio de este año los turistas de internación (los residentes en el extranjero que visitan México pasan la franja fronteriza y pernoctan, por lo menos una noche) sumaron dos millones 279 mil 382, lo que significó un aumento de 0.1 por ciento a tasa anual, de acuerdo con las cifras del Inegi.

MAAZ