Marcelo Ebrard confirma que México blindará el calzado nacional con un arancel del 25% a productos importados

Desde Guanajuato, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que el gobierno federal publicará un decreto para prohibir la importación temporal de calzado bajo el programa IMMEX, con el fin de proteger a la industria nacional.

La medida establece que todo calzado importado tiene que pagar un arancel mínimo de 25 por ciento, para frenar el ingreso de productos que, sin cumplir con el pago de impuestos, compiten en el mercado nacional.

“Ya basta, se acabó. No va a ser importado a México el calzado terminado (países con los que no tenemos acuerdo de libre comercio) que no pague gravámenes. ¿Quieres importar? Paga los impuestos. El arancel es de 25 por ciento, cuando menos”, dijo el funcionario.

Ebrard Casaubón explicó que, entre 2019 y 2024, la actividad del sector del calzado cayó 12.8 por ciento, principalmente, debido al ingreso de mercancía bajo este esquema que evita el pago del impuesto al valor agregado.

En nuestro país, esta industria genera al menos 130 mil empleos directos, por lo que dicho compromiso presidencial protege los condiciones en desventaja frente a las importaciones. “Si no podemos proteger el calzado, ¿qué nos espera con el acero, la electrónica o el mueble?”, cuestionó, al reafirmar que el Plan México prioriza la defensa de la producción en el país.

Por su parte, Juan Carlos Cashat Usabiaga, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (Canaical), consideró que esta decisión es un acto noble y justo, que apoya una industria.

“Es un paso muy importante contra prácticas que dañan nuestros trabajos, empleos y nuestras industrias”, afirmó.

Lo anterior se anunció durante la firma, entre el secretario Ebrard Casaubón y Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato, del convenio para construir el Polo de Bienestar “Puerta del Bajío” en Celaya, que parte de un plan que contempla 15 parques industriales con incentivos fiscales.

Este polo atenderá sectores como el automotriz, agroindustrial, manufacturero y logístico, sumándose a los proyectos ya anunciados en Chetumal y Zinapécuaro.

MAAZ