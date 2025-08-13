La presidenta Sheinbaum nombra a María del Carmen Bonilla Rodríguez como nueva subsecretaria de la SHCP

Tras cinco meses sin que hubiera un titular en la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la presidenta Claudia Sheinbaum nombró a María del Carmen Bonilla para ocupar el cargo, la cual, al ser ratificada, la convertiría en la segunda mujer en la historia que ocupa ese puesto.

Bonilla Rodríguez comparecerá este día en el Pleno del Senado, ante la Tercera Comisión de Asuntos Económicos de la Comisión Permanente, presidida por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

De ser ratificada, Bonilla ocuparía la subsecretaría de Hacienda que dejó vacante Edgar Amador Zamora, en marzo pasado cuando asumió el cargo de secretario tras la salida de Rogelio Ramírez de la O.

Hasta ayer, María del Carmen Bonilla, se mantuvo como titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales y su nombramiento tiene que ver con los refinanciamientos que redujeron el costo financiero de la deuda y la colocación de bonos sustentables, entre otros instrumentos

