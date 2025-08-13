BBVA México elimina la marcación por tonos y usará el asistente virtual Blue basado en Inteligencia Artificial

El vía crucis de hacer una llamada a un Contact Center y olvidar el motivo, llegó a su fin en BBVA México, al eliminar la marcación por tonos (IVR, por sus siglas en inglés) en su servicio telefónico y la llegada de Blue, anunció Hugo Nájera Alva, director general de su Banca Minorista.

Refirió que la eliminación de este servicio se puede hacer gracias a la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) Generativa, que permite dar una atención hiperpersonalizada a los usuarios, haciendo más sencilla la relación entre el banco y el cliente, especialmente en el caso de los adultos mayores.

Detalló que en el caso de este banco recibe 63 millones de llamadas en su centro de atención telefónica, en el cual un cliente debía marcar, identificarse, autenticarse con los 16 números de su tarjeta y enfrentar más de 40 opciones antes de llegar con un ejecutivo, un proceso que podía tomar hasta cuatro minutos.

Esto, reconoció, ocasionaba que uno de cada dos clientes optara por colgar o terminar la llamada sin haber resuelto el motivo de dicha comunicación, por lo que ahora se adopta la IA Generativa con lo que se prestan los servicios tradicionales de un Contact Center.

Explicó que, para ello, Blue, el asistente virtual basado en Inteligencia Artificial de la institución financiera:

“Ahora atienda estas llamadas en un máximo de 30 segundos y redirecciona al cliente hacia la unidad de atención que requiere, luego de autentificarse con tan sólo los dos últimos números de su NIP y su año de nacimiento”.

Al respecto, Daniel Méndez Ortega, director de Modelos de Relación de BBVA México, explicó que Blue entiende en este momento más de 90 por ciento de las solicitudes desde el inicio de la llamada del cliente y utiliza la información de la app para identificar a la persona y realizar una atención más cerca.

Así, BBVA da el salto a la IA en el servicio a sus usuarios.

MAAZ