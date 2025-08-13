Aviva en México, startup de tecnología financiera, recibirá una inversión de 1.5 millones de dólares de BID Lab

Aviva en México, startup de tecnología financiera, recibirá una inversión estratégica de 1.5 millones de dólares de BID Lab, brazo de innovación y venture capital del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.

Fundada en 2022, utiliza los kioscos impulsados por Inteligencia Artificial (IA) para ampliar el acceso a los servicios financieros en las comunidades desatendidas de todo el país.

Esta inversión constituye la primera operación de venture debt de BID Lab en América Latina, un tipo de financiamiento que reciben empresas que ya cuentan con inversión de capital de riesgo.

De hecho, destacó el brazo del BID, esto representa un hito estratégico para la institución multilateral y la posiciona para convertirse, potencialmente, en uno de los principales accionistas de capital de Aviva en el futuro.

Cabe mencionar que ofrece préstamos de hasta mil dólares a individuos que viven en ciudades con menos de 500 mil habitantes, donde el acceso a servicios financieros formales sigue siendo limitado.

A través de sus kioscos, Aviva ofrece un proceso de originación de préstamos sin papeles, documentos y conversacional, que permite la incorporación al crédito en pocos minutos.

MAAZ