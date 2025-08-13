Aumentan más del 10% los ingresos de familias mexicanas en los últimos 8 años

Los ingresos en las familias mexicanas se han incrementaron 10.8 por ciento en los últimos ocho años, lo que se ha traducido en un ingreso promedio mensual de 25 mil 955 pesos, acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Ello, si se considera que de 2016 a 2024 los ingresos pasaron de 70 mil 247 millones a 77 mil 860 millones de pesos, esto es de 23 mil 416 a 25 mil 955 pesos el ingreso corriente promedio mensual, según el informe Movilidad social en México 2025.

Detalló que, entre los años de estudio, los ingresos por trabajo aumentaron 13.2 por ciento, ya que pasaron de 15 mil 44 a 17 mil 33 pesos, lo que es importante, toda vez que los recursos laborales representan 65.6 por ciento del total de las entradas de dinero de los hogares en México.

Además, los ingresos mensuales por todas las transferencias, que incluye pensiones, donativos, becas, programas de gobierno, transferencias en especie, entre otras, aumentaron 26.5 por ciento en el periodo analizado.

Si bien, los apoyos por becas del gobierno e instituciones disminuyeron 36.4 por ciento, ya que pasaron de 71 a 45 pesos en los últimos años, los ingresos provenientes de programas gubernamentales se duplicaron al pasar de 413 a 833 pesos.

En este sentido, el análisis precisó que los ingresos por todas las transferencias que reciben los hogares representan 17.7 por ciento del total de los recursos.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el Inegi, se dividen los hogares mexicanos en 10 grupos (deciles). El primero comprende a los de ingresos más bajos, el último a los más altos.

Así, cuando se analizan los datos por deciles, se encuentra que los hogares aumentaron sus ingresos entre 2016 y 2024. Mientras que entre el decil I y el IV el ingreso mensual aumentó entre 27 y 36 por ciento, para el decil 10 hubo una disminución de 8 por ciento.

Lo anterior, apuntó, muestra que este tipo de personas —con desventajas de origen según los recursos económicos y la escolaridad de sus padres, así como su región de procedencia— ampliaron su espacio de oportunidades.

MAAZ