PRECIO del dólar HOY: así cotiza frente al peso mexicano este 12 de agosto de 2025 | TIPO DE CAMBIO

El peso mexicano inició la semana con pérdidas frente a la divisa estadounidense; al cierre de la jornada del lunes 11 de agosto, el tipo de cambio cotizó en 18.68 pesos por dólar, 8 centavos más con respecto al cierre del viernes 8 de agosto, de acuerdo con el reporte del Banco de México (Banxico).

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, el peso cerró la sesión del lunes siendo la segunda divisa más depreciada, con 0.50%, después de la corona sueca con 0.60%. Este martes 12 de agosto de 2025, el tipo de cambio cotiza en 18.69 pesos por dólar, 0.01 centavo menos en comparación con la jornada del lunes.

Foto: Investing

Dólar vs peso: ¿cuánto vale en bancos de México?

Si quieres cambiar dólares a pesos, a continuación de compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias del país.

Afirme: 17.80 a la compra - 19.30 a la venta

Banco Azteca: 17.55 a la compra - 19.19 a la venta

Banorte: 17.40 a la compra - 18.95 a la venta

BBVA: 17.80 a la compra - 18.95 a la venta

Citibanamex: 18.08 a la compra - 19.05 a la venta

El dólar se fortaleció ante la expectativa de una aceleración en la inflación al consumidor de Estados Unidos de julio. Foto: Freepik

El dólar se fortalece ante la expectativa por la inflación al consumidor en EU

Gabriela Siller explicó para Investing que la depreciación del peso ocurrió a la par del fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.28%, de acuerdo con su índice ponderado, ante la expectativa de una aceleración en la inflación al consumidor de Estados Unidos de julio.