MartiMiércoles de Chedraui: Estas son las mejores ofertas en frutas y verduras para el 12 y 13 de agosto

Chedraui logró posicionarse en la cima de las listas de tendencias de las principales plataformas digitales y esto se debe a que la reconocida cadena de supermercados dio a conocer las ofertas del “MartiMiércoles” que tendrá disponibles en su departamento de frutas y verduras durante el 12 y 13 de agosto , por lo que para aprovechar la tendencia en esta nota te diremos cuáles son los descuentos que no te puedes perder.

Antes de pasar de lleno a las ofertas del “Martimiércoles” de Chedraui es importante señalar que la reconocida cadena de supermercados cuenta con un total de 462 tiendas a lo largo y ancho de todo el territorio mexicano y la reconocida cadena de supermercados constantemente se encarga de tener vigentes distintas campañas para que sus clientes puedan beneficiarse con descuentos y promociones.

Estas son las mejores ofertas del MartiMiércoles que Chedraui tendrá vigentes el 12 y 13 de agosto

Frutas

Manzana Roja Mediana por kg (Aprox. 200g c/u): 28.90 pesos

Plátano Chiapas por kg (Aprx. 120 g c/u): 14.90 pesos

Cereza natural Kg (Aprox. 100 g c/u): 65.00 pesos

Fresa domo 454g (1 pieza de 454g): Consultar en tienda

Jamaica por kg (Aprox. 100 g c/u): 170.00 pesos

Naranja de jugo por kg (Aprox. 300g c/u): 47.90 pesos

?Chedraui causó furor entre sus clientes con estas ofertas del MartiMiércoles. Foto: www.chedraui.com.mx

Verduras

Aguacate Hass por kg (Aprox. 200 g c/u) 64.90 pesos

Papa Blanca por kg (Aprox. 250g c/u): 19.90 pesos

Aguacate Hass Enmallado pieza (desde 5 piezas): Consultar en tienda

Apio por kg (Aprox. 700g c/u): 18.90 pesos

Cebolla morada por kg (Aprox. 360g c/u): 19.50 pesos

Champiñón por kg (Aprox. 22g c/u): 69.00 pesos

?Chedraui tendrá más ofertas como esta en el departamento e verduras. Foto: www.chedraui.com.mx

Ensaladas y cocteles

Ensalada Baby Vegetalistos 125g: 34.90 pesos

Ensalada Selecto Campestre 284: Consultar en tienda

Espárrago Freshly Mixta 300g: 26.32 pesos

Ensalada Ranch Vegetalistos Bolsa 200g: 34.00 pesos

?Estas ofertas de Soriana estarán vigentes durante el 12 y el 13 de agosto. Foto: www.chedraui.com.mx

Es importante señalar que estas son tan solo algunas ofertas del “MartiMiércoles” de Chedraui que estarán vigentes durante el 12 y 13 de agosto, por lo que se sugiere visitar el portal oficial de la reconocida cadena de supermercados para poder consultar a detalle cuáles son todos los descuentos de su exitosa y ya icónica campaña con la que ofrece productos del departamento de frutas y verduras a precios verdaderamente bajos.