MartiMiércoles de Chedraui: Estas son las mejores ofertas en frutas y verduras para el 12 y 13 de agosto

Chedraui logró posicionarse en la cima de las listas de tendencias de las principales plataformas digitales y esto se debe a que la reconocida cadena de supermercados dio a conocer las ofertas del “MartiMiércoles” que tendrá disponibles en su departamento de frutas y verduras durante el 12 y 13 de agosto , por lo que para aprovechar la tendencia en esta nota te diremos cuáles son los descuentos que no te puedes perder.
Antes de pasar de lleno a las ofertas del “Martimiércoles” de Chedraui es importante señalar que la reconocida cadena de supermercados cuenta con un total de 462 tiendas a lo largo y ancho de todo el territorio mexicano y la reconocida cadena de supermercados constantemente se encarga de tener vigentes distintas campañas para que sus clientes puedan beneficiarse con descuentos y promociones.
Estas son las mejores ofertas del MartiMiércoles que Chedraui tendrá vigentes el 12 y 13 de agosto
Frutas
- Manzana Roja Mediana por kg (Aprox. 200g c/u): 28.90 pesos
- Plátano Chiapas por kg (Aprx. 120 g c/u): 14.90 pesos
- Cereza natural Kg (Aprox. 100 g c/u): 65.00 pesos
- Fresa domo 454g (1 pieza de 454g): Consultar en tienda
- Jamaica por kg (Aprox. 100 g c/u): 170.00 pesos
- Naranja de jugo por kg (Aprox. 300g c/u): 47.90 pesos
Verduras
- Aguacate Hass por kg (Aprox. 200 g c/u) 64.90 pesos
- Papa Blanca por kg (Aprox. 250g c/u): 19.90 pesos
- Aguacate Hass Enmallado pieza (desde 5 piezas): Consultar en tienda
- Apio por kg (Aprox. 700g c/u): 18.90 pesos
- Cebolla morada por kg (Aprox. 360g c/u): 19.50 pesos
- Champiñón por kg (Aprox. 22g c/u): 69.00 pesos
Ensaladas y cocteles
- Ensalada Baby Vegetalistos 125g: 34.90 pesos
- Ensalada Selecto Campestre 284: Consultar en tienda
- Espárrago Freshly Mixta 300g: 26.32 pesos
- Ensalada Ranch Vegetalistos Bolsa 200g: 34.00 pesos
Es importante señalar que estas son tan solo algunas ofertas del “MartiMiércoles” de Chedraui que estarán vigentes durante el 12 y 13 de agosto, por lo que se sugiere visitar el portal oficial de la reconocida cadena de supermercados para poder consultar a detalle cuáles son todos los descuentos de su exitosa y ya icónica campaña con la que ofrece productos del departamento de frutas y verduras a precios verdaderamente bajos.