La inversión que estamos proponiendo es de 8 mmp para construir 8 mil viviendas en Zapopan: Sergio Leal

Sergio Leal, presidente Ejecutivo del consejo de administración de Vinte, dio a conocer que la empresa destinará una inversión de 8 mil millones de pesos para la construcción de 8 mil viviendas en la localidad de Valle de los Molinos en Zapopan, Jalisco, proyecto que dará paso a la generación de al menos 50 mil empleos directos e indirectos.

Destacó que si bien en un inició la propuesta tenía contemplada la creación de 17 mil viviendas, el número fue reducido con la intensión de poder integrar y dar pasó a la construcción de otro tipo de espacios tales como parques, escuelas, comercios locales, industrias y centros comerciales.

En entrevista con Darío Celis para "Tiempo de Negocios" de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, señaló que de la inversión de 8 mil millones de pesos, 3 mil 500 serán destinación a la construcción de Viviendas del Bienestar.

Foto: El Heraldo de México

"De esos 8 mil millones que estamos proponiendo que 3 mil 500 serían para Viviendas del Bienestar que estamos apoyando y el municipio de Zapopan también apoyaría a la presidenta para esta meta tan agresiva que tenemos que cumplir.", explicó Sergio Leal.

Vinte compra el 99.92% de las acciones de Javer

Resaltó la integración de Javer a Vinte, a nueve meses de que iniciará el proceso de compra del 99.92% de las acciones de su competidora, haciendo énfasis en la importancia de la unión de ambas empresas, mismas que generan un total de 70 mil empleos de manera anual.