“Es una medida adecuada”: Luis Fernando Haro sobre acuerdo de exportación del jitomate mexicano

Luis Fernando Haro, Director General del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), calificó como una “medida adecuada” el acuerdo entre Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura que establece precios mínimos de exportación para el jitomate mexicano, publicado el pasado 8 de agosto.

“Creemos que esta es una medida adecuada, que esta medida que va a venir a continuar con el tema de las exportaciones de tomate hacia los Estados Unidos”, sostuvo Luis Fernando Haro.

Foto: X @_lharo

En entrevista con Mario Maldonado para Bitácora de Negocios que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, explicó que este es un acuerdo sui generis que se venía firmando con el gobierno, con el departamento de Comercio de los EU y que junto con los productores/exportadores de tomate “se toma con la finalidad de poder ordenar el mercado y evitar que se pueden presentar algunas prácticas de dumping en donde EU pudiera de alguna manera ratificar lo que no ha podido ratificar, que México vende a recios bajo del costo de producción”.