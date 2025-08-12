Empresa en CDMX ofrece EMPLEO de gerente comercial con SUELDO de 80,000 pesos al mes y comisión por ventas | REQUISITOS

El portal de empleo operado por la Secretaría de Trabajo compartió una nueva vacante en la Ciudad de México, en esta ocasión en la gerencia de ventas de una empresa de vidrios y cristales. La oferta de empleo cuenta con un sueldo de hasta 80 mil pesos y comisión por ventas. En la publicación del puesto de trabajo ubicado en la CDMX se compartieron algunos requisitos para todos aquellos que estén interesados en aplicar por el empleo que se liberó en la capital de la República Mexicana.

La vacante fue publicada en el portal de empleo de la Ciudad de México el pasado 5 de agosto y estará abierta hasta el 14 de este mismo mes, por lo que los interesados deben aplicar lo antes posible. La empresa que busca cubrir el puesto de Gerente Comercial es 'Vidrios y Cristales Vimar' y tiene un rango salarial de 70,000 a 80,000 pesos mensuales de sueldo neto.

Mejor vamos a pasar a presentar todos los requisitos y detalles que se compartieron en la publicación del puesto de trabajo en el portal web de empleos que es operada por la Secretaría de Trabajo. Se tiene que recordar que los gerentes comerciales deben tener un perfil específico y experiencia en la rama de ventas y en el control de metas, tanto individuales como en equipo.

"Vitrogenera, empresa ubicada en la Planta Tlatilco, CDMX, solicita Gerente Comercial para integrarse de forma presencial con enfoque estratégico en ventas..." se puede leer en el inicio de la vacante que se compartió en el portal de empleo de la Secretaría del Trabajo.

El Gerente Comercial debe cumplir con ciertos requisitos para ser seleccionado | Pexels

Perfil para el puesto de Gerente Comercial

Todos los aspirantes al puesto de Gerente Comercial en 'Vidrios y Cristales Vimar' deben cumplir con ciertos requisitos en su perfil. Entre los puntos destacados se encuentran en algunas aptitudes y capacidades como vendedor, pero también con experiencia previa en el puesto, ya que contará con un equipo a su cargo.

Enfoque estratégico en ventas

Orientado a resultados

Alta capacidad para captar nuevos clientes, especialmente en el ramo de la construcción

Experiencia en comercialización de productos orientados a la sustentabilidad

Requisitos para el puesto de Gerente Comercial

La vacante está dirigida a personas con experiencia en la rama de ventas. Deben contar con licenciatura en Arquitectura, Ingeniería Civil o carreras afines en el sector de la construcción. Se tomará en cuenta la experiencia productos orientados a la construcción sustentable y que cuente con estudios de posgrado.

Entre los requisitos colocaron un rango de edad, de entre 35 y 45 años; además de tener de 4 a 5 años de experiencia en puestos similares y en la gestión de equipos de ventas. Otro de los factores importantes es que debe tener experiencia en los procesos de licitación y negociaciones comerciales complejas.

Estudios en licenciatura de Arquitectura, Ingeniería Civil o afines a la construcción.

Preferente mente con estudios de posgrado.

Edad entre 35 y 45 años.

Experiencia mínima de 4 a 5 años en puestos similares.

Gestión de equipo de ventas.

Participación en procesos de licitación y negociaciones comerciales complejas.

Dominio de paquetería Office (principalmente Excel y las tablas dinámicas)

Manejo de CRM

Conocimiento de SAP y AutoCAD.

Nivel de inglés intermedio

Todos los requisitos de la vacante | empleo.gob.mx

Las habilidades claves para el puesto de trabajo que considerarán los reclutadores incluyen visión comercial, organización, buena comunicación verbal y algunas otras. Se recomienda que las personas que apliquen por este puesto tengan la mayor cantidad de habilidades solicitadas. Eso sí, no es un factor obligatorio en la elección del nuevo Gerente Comercial de la empresa de vidrios y cristales.

Trabajo bajo presión

Visión comercial

Organización

Liderazgo

Excelente comunicación verbal y escrita

Organización

Facilidad de palabra

Sentido de urgencia

Buen trato con diversas áreas de la organización

El horario laboral de la persona que sea reclutada por el equipo de Recursos Humanos de la empresa dedicada a vidrios y cristales será de las 8:30 horas a las 18:00 horas. El sueldo, como se comentó anteriormente es de 70,000 a 80,000 pesos mensuales, todo dependerá de la experiencia y la negociación que realice en el momento de su contratación. Por último, la comisión por ventas será del 2 por ciento y se dará por venta cobrada. El contrato es por tiempo indeterminado. El Gerente Comercial deberá de contar con 4 a 5 años de experiencia | Pexels

Además del sueldo y la comisión por ventas, el nuevo Gerente Comercial contará con prestaciones superiores a las de la ley, servicio de comedor, seguro de gastos médicos mayores, un contrato de tiempo indeterminado. Por lo que es una vacante bastante buena para aquellos que cumplan con los requisitos establecidos anteriormente. La duración del proceso de reclutamiento durará una semana.