Costco y Sam’s Club: las ofertas irresistibles que debes aprovechar del martes 12 al domingo 17 de agosto

Costco y Sam’s Club causaron furor en plataformas digitales debido a que ya dieron a conocer sus respectivas cuponeras de ofertas que estarán vigentes durante la del martes 12 al domingo 17 de agosto, con las cuales, sus socios podrán ahorrarse una auténtica fortuna en sus compras debido a que incluyeron rebajas y promociones en prácticamente todos sus departamentos, por lo que si quieres sumarte a estos ahorros en esta nota te diremos cuáles son las ofertas que tienes que aprovechar.

Antes de pasar de lleno a las ofertas que Costco y Sam’s Club tendrán vigentes durante la semana del martes 12 al domingo 17 de agosto es necesario mencionar que, ambas cadenas de supermercados procuran mantener ofertas especiales de forma permanente para sus socios en sus distintos departamentos, además, dependiendo la temporada del año también se encuentran disponibles descuentos únicos en todo tipo de artículos temáticos, por lo que se recomienda consultar a detalle las cuponeras de ofertas de ambas marcas para que puedas elegir las promociones y rebajas que más se ajusten a tus necesidades.

Estas son las mejores ofertas de Costco y Sam’s Club que estarán disponibles del martes 12 al domingo 17 de agosto

Estrena una pantalla LG de 65” y ahorra 2,000 pesos

Durante la semana del martes 12 al domingo 17 de agosto Costco aplicará un descuento de 2,000 pesos en la pantalla LG de 65” UHD 4K AI Smart TV, la cual, habitualmente se vende en 13,999 pesos, pero con la referida rebaja se podrá adquirir por tan solo 11,999 pesos con todo y envío incluido.

Costco mantendrá vigente esta oferta hasta el 3 de septiembre. Foto: www,costco.com.mx

Prepara el regreso a clases con estas ofertas en papelería

Sam’s Club informó que del martes 12 al viernes 15 de agosto aplicará descuentos de hasta el 25% en los departamentos de papelería y papel cortado, además, precisó que sus socios podrán aprovechar su conocida oferta de agrega 12 y paga 11 en los referidos departamentos.

Esta oferta de Sam’s Club sólo estará vigente hasta el 15 de agosto. Foto: www.sams.com.mx

Ahorra 8,000 pesos en la compra de tu próximo refrigerador Samsung Bespoke de 28’

Otra de las ofertas más llamativas que Costco tendrá vigentes durante la semana del martes 12 al domingo 17 de agosto es en la que se indica que el refrigerador Samsung Bespoke AI de 28’ Side by Side tendrá un descuento de 8,000 pesos, por lo que dicho artículo se podrá adquirir por tan solo 23,999 pesos. Costco tendrá disponibles más ofertas como esta en el departamento de Línea Blanca. Foto: www.costco.com.mx

Estrena mochila Samsonite a precio especial

Sam’s Club informó que durante la semana del martes 12 al domingo 17 de agosto sus socios podrán adquirir los distintos modelos del backpack Southbank Portalaptop de Samsonite por tan solo 1,499 pesos cada una, además, se precisó que dicho artículo estará disponible para compras realizadas en tiendas físicas y en línea. Esta oferta de Sam’s Club estará vigente hasta el próximo 31 de agosto. Foto: FB: SamsClubMexico

Para finalizar, importante señalar que estas son solo algunas de las ofertas que Costco y Sam’s Club tendrán disponibles durante la semana del martes 12 al domingo 17 de agosto, por lo que se sugiere consultar las cuponeras de cada cadena para el referido periodo y así conocer todas y cada una de las ofertas que puedes aprovechar, así como los términos y condiciones de cada una.