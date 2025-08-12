CDMX depositará 18 mil 500 pesos mensuales a quienes cumplan estos requisitos a partir del martes 12 de agosto

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ha abierto una nueva oportunidad para aquellas personas que cuenten con conocimiento en la enseñanza musical y deseen desarrollarse de forma profesional. Se trata de un programa que ofrece una compensación económica de hasta 18 mil 500 pesos mensuales para quienes resulten seleccionados; además, es ideal para las personas que disfruten de la docencia y quieran compartir sus habilidades.

Esta oportunidad fue lanzada a través de la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria, la cual compartió la convocatoria para el programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios 2025 (TAOC 2025), donde se incluye el programa “Do Re Mi Fa Sol por mi Escuela”, el cual está diseñado para que personas con formación musical puedan integrarse como talleristas para llevar educación musical a niñas, niños y jóvenes en escuelas públicas.

La convocatoria busca personas que deseen desarrollarse como talleristas docentes, coordinadores estratégicos operativos, coordinadores de seguimiento, coordinadores de enlaces de vinculación, coordinadores pedagógicos y enlaces de vinculación. Cada uno de estos puestos desarrollará actividades diferentes, enfocadas en acercar la música con los menores.

Cabe mencionar que, el apoyo económico varía dependiendo del puesto. Sin embargo, según lo establecido en la convocatoria, los coordinadores estratégicos operativos pueden recibir hasta 18 mil 500 pesos mensuales, mientras que, otros puestos, como el de los coordinadores pedagógicos, perciben alrededor de 5 mil 500 pesos.

¿Cuáles son los requisitos para el programa “Do Re Mi Fa Sol por mi Escuela”?

#ConvocatoriaAbierta | Extensión del programa Do Re Mi Fa Sol por mi Escuela



Para participar en el programa “Do Re Mi Fa Sol por mi Escuela” es necesario cumplir con ciertos requisitos. Los cuales son:

Tener nacionalidad mexicana o comprobante que la acredite, preferencia por personas que residan en la Ciudad de México. Contar con experiencia en formación artística o gestión cultural, así como trabajo con comunidades o grupos de atención prioritaria. Disponibilidad de tiempo y capacidad para trasladarse por la ciudad. Disposición para trabajar en zonas con diversos niveles de desarrollo social. No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Las personas que sean aceptadas en este proyecto, recibirán pagos de agosto a diciembre de 2025. Aunque el monto de dinero dependerá completamente del puesto a desarrollarse, pues no todos perciben la misma cantidad. Por ello, es importante revisar la convocatoria completa en la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria.

¿Qué actividades realizarán las personas seleccionadas al programa?

De acuerdo con la convocatoria, los talleristas se encargarán de impartir clases de teoría musical y práctica instrumental, además de participar en actividades culturales programadas por la Secretaría de Cultura. Por su parte, los coordinadores y enlaces tendrán funciones de planeación, supervisión, seguimiento y vinculación comunitaria para asegurar que el programa cumpla sus metas.

Las personas que resulten seleccionadas en esta convocatoria tendrán una entrevista, en la cual se les dará a conocer más información sobre las actividades que llevarán a cabo en los distintos puestos. Además, se les compartirá los salarios que percibirán por un lapso de agosto a diciembre de 2025; algunos puestos podrán recibir hasta 18 mil 500 pesos mensuales, mientras que otros podrán percibir hasta 5 mil pesos.

¿Cómo registrarse al programa? Paso a paso

Quienes deseen participar deben ingresar al sitio oficial de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (https://cultura.cdmx.gob), descargar la convocatoria “Do Re Mi Fa Sol por mi Escuela” y completar el formulario de registro disponible en el enlace. Aunado a ello, se debe incluir un currículum y comprobante de domicilio reciente. Una vez completado el registro, se asignará un número de folio para dar seguimiento al proceso.

Las entrevistas para quienes cumplan el perfil se realizarán del 18 al 22 de agosto, de manera presencial o virtual. Los resultados finales se publicarán el 25 de agosto de 2025, cuando se dará a conocer el nombre de los candidatos que fueron aceptados para ser parte de este proyecto.

¿Cuáles son las fechas para realizar el registro?

El registro para postularse está abierto desde el pasado 5 de agosto y cerrará este martes 12 de agosto de 2025. Por lo que se recomienda a las personas interesadas registrarse lo antes posible para asegurar que su postulación sea vista a tiempo y puedan ser contactados para la siguiente fase de la convocatoria, donde se llevarán a cabo las entrevistas y finalmente se darán a conocer los nombres de las personas seleccionadas.

Las personas interesadas que tengan dudas pueden acudir a la Dirección de Vinculación Cultural, ubicada en Avenida de la Paz No. 26, tercer piso, Colonia Chimalistac, Alcaldía Álvaro Obregón, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, o escribir al correo doremifasolpormiescuela@gmail.com.