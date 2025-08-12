Camionetas, salas y lavadoras desde 300 pesos, así puedes participar en la subasta de la Embajada de EU en México

La Embajada de Estados Unidos en México logró posicionarse en el centro de conversación en plataformas digitales y esto se debe a que informó que llevarán a cabo un par de subastas a través de su portal web en las que podrá participar el público en general para adquirir camionetas, salas, lavadoras y otros artículos desde 300 pesos, por lo que si estás interesado en participar en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

Fue a través de las redes sociales oficiales de la Embajada de Estados Unidos en México donde se informó que se llevarán a cabo un par de subastas en línea de distintos artículos como vehículos, computadoras, muebles de casa y oficina, entre otros artículos, las cuales, se llevará a cabo a partir del miércoles 13 y lunes 25 de agosto, cabe mencionar que dichas subastas son realizadas por las sedes de la referida institución establecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua y Tijuana, Baja California, respectivamente.

La Embajada de EU realiza subastas en línea para distintos países. Foto: online-auction.state.gov

Así puedes participar en las subastas de la Embajada de Estados Unidos en México

Según lo que se indica en el portal oficial de la Embajada de Estados Unidos en México, para poder participar en las subastas que realiza en línea es necesario registrar un usuario en este portal, posteriormente una vez iniciada la subasta se podrá participar en la puja, cabe mencionar que, cada artículo tiene establecido un precio de inicio y a partir de él se permitirá hacer ofertas, cuyo monto mínimo y máximo está definido en dicho portal.

Una vez finalizada la subasta, la persona que haya ofrecido la mayor cantidad se quedará con el artículo y para completar el proceso se deberá realizar el pago a través de transferencia bancaria a la cuenta bancaria de la Embajada de Estados Unidos en México, posteriormente se concretara una cita para realizar la entrega de los artículos y se señala que la persona que ganó la subasta deberá presentarse con un vehículo adecuado (en caso de que aplique), así como el personal suficiente para hacer la recolección y traslado de los mismos.

Estos son los artículos que se podrán adquirir en las próximas subastas de la Embajada de Estados Unidos en México

La subasta organizada por la Embajada de Estados Unidos en México establecida en Ciudad Juárez, Chihuahua dará inicio el miércoles 13 de agosto en punto de las 11:00 horas y se indica que estará compuesta por un total de 51 artículos como distintos juegos de sala que se podrán adquirir desde 500 pesos, lavadoras, estufas, refrigeradores y hasta juegos de colchones cuyo precio inicial será de 500 pesos.

La subasta de la embajada de EU en Ciudad Juárez daráinicio el 13 de agosto. Foto: online-auction.state.gov

En el caso de la subasta de la Embajada de Estados Unidos en México establecida en Tijuana, Baja California, la cual, dará inicio el lunes 25 de agosto en punto as las 11:00 horas el artículo más llamativo es una camioneta Chevrolet pick up crew cab modelo 2015, la cual, tendrá un precio inicial de tan solo 45,500 pesos, además, la subasta también estará conformada por distintos lotes de colchones y boxes que tienen un precio de salida desde 300 pesos.