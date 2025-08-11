PRECIO del dólar HOY: así cotiza frente al peso mexicano este 11 de agosto de 2025 | TIPO DE CAMBIO

El peso mexicano logró cerrar la semana con ganancias y se apreció frente a la divisa estadounidense; al cierre de la jornada del viernes 8 de agosto, el tipo de cambio cotizó en 18.60 pesos por unidad, 3 centavos menos en comparación con la jornada del jueves 7 de agosto, de acuerdo con el reporte del Banco de México (Banxico).

El tipo de cambio tuvo un comportamiento favorable para el peso ante la debilidad del dólar en el mercado internacional, mientras los mercados asimilaban las señales de que Banxico bajará la velocidad a los recortes de la tasa de interés. Este lunes 11 de agosto de 2025, el tipo de cambio cotiza en 18.58 pesos por dólar, 0.02 centavos menos en comparación con la jornada del viernes.

Foto: Investing

Dólar vs peso: ¿cuánto vale en bancos de México?

Si quieres cambiar dólares a pesos, a continuación de compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias del país.

Afirme: 17.80 a la compra - 19.30 a la venta

Banco Azteca: 17.40 a la compra - 19.14 a la venta

Banorte: 17.35 a la compra - 18.90 a la venta

BBVA: 17.63 a la compra - 18.96 a la venta

Citibanamex: 18.03 a la compra - 19.07 a la venta

El viernes, el índice dólar caía un 0.16% al ubicarse en 98.24 unidades. Foto: Freepik

Movimientos en la Fed debilitan al dólar

De acuerdo con la plataforma Investing, el comportamiento del peso mexicano el pasado viernes 8 de agosto se observó mientras el dólar estadounidense se debilitaba en el mercado internacional, pues el índice dólar, que mide la evolución de esta divisa respecto a una canasta de otras seis monedas principales, caía un 0.16% al ubicarse en 98.24 unidades.

Investing refiere que esto ocurre mientras vuelve el apetito por el riesgo en los mercados toda vez que el jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que propondrá a Stephen Miran, actual jefe del Consejo de Asesores Económicos y cercano a sus posturas, para ocupar temporalmente una vacante en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal (Fed) mientras continúa la búsqueda de un nuevo titular para el banco central estadounidense.