Pensión Mujeres Bienestar: esta es la edad MÍNIMA para ser beneficiaria y recibir 3,000 pesos

Hay buenas noticias para quienes desean recibir el apoyo de la Pensión Mujeres Bienestar, pues se redujo la edad de registro para ser beneficiaria. A partir del mes de agosto de este 2025, podrán registrarse quienes tengan 60 años, lo que será de gran ayuda para tener acceso al apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales.
Este programa permite que las mujeres adultas mayores tengan libertad económica, por ello se otorga este apoyo cada dos meses. La edad de registro se redujo a 60 años pues anteriormente el registro era para mayores de 63 años. Es importante aclarar que cuando las beneficiarias cumplen los 65 años de edad, pasan automáticamente a recibir la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
¿Cuándo se abre el registro para la Pensión Mujeres Bienestar?
Durante el mes de agosto las mujeres entre 60 y 64 años podrán registrarse para recibir su pensión en los Módulos de Bienestar, de lunes a sábado, entre las 10:00 y las 16:00 horas, de acuerdo con el siguiente calendario que publicó la Secretaría del Bienestar:
- A, B, C: lunes 4, 11, 18 y 25
- D, E, F, G, H: martes 5, 12, 19 y 26
- I, J, K, L, M: miércoles 6, 13, 20 y 27
- N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 7, 14, 21 y 28
- S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 1, 8, 15, 22 y 29
- Todas las letras: sábado 2, 9, 16, 23 y 30
Requisitos para acceder a la Pensión Mujeres Bienestar
Para acceder a este programa social, las interesadas deben presentar los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente
- Acta de nacimiento legible
- CURP de impresión reciente
- Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)
- Número telefónico de contacto
La Pensión Mujeres Bienestar, impulsada por el Gobierno federal, otorga un apoyo bimestral de 3,000 pesos, los cuales se depositan en la tarjeta del Banco del Bienestar que se entrega a las beneficiarias. Si cumples con los requisitos no dudes en inscribirte a este programa social.