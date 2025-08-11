¿Cómo reclamar el seguro si mi auto fue afectado por la lluvia?

Las intensas lluvias registradas recientemente en la Ciudad de México dejaron decenas de autos bajo el agua, por lo que es importante saber qué hacer en caso de que mi vehículo resultara afectado por las lluvias. Las aseguradoras cubren daños, sin embargo surge la duda sobre si también respaldan las afectaciones por inundación.

Ante ello la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), alerta a los habitantes de la capital del país que estamos en los meses en los que se registran las lluvias más intensas, por lo que se debe tomar en cuenta cuáles son los seguros de autos que cubren daños por inundaciones a los vehículos.

Las fuertes lluvias dejaron varios autos dañados. Foto: Cuartoscuro

¿Qué seguros cubren inundaciones?

La Condusef detalla que hay tres tipos de seguros para los automovilistas, cada uno de ellos tiene diferentes coberturas, por lo que es necesario que revises tu póliza para saber cómo estás protegido, pues en muchas ocasiones no se cubre el daño por fenómenos naturales como son las lluvias e inundaciones.

Te dejamos aquí la explicación de los seguros más populares para que sepas el alcance y protección que te ofrecen:

Seguro de cobertura amplia: Además de protegerte contra robo, choques, volcadura, rotura de cristales, responsabilidad civil por daños a terceros, incendios y fenómenos naturales, también te cubre los siniestros generados por inundaciones y terremotos.

Seguro de cobertura limitada, Te cubre por robo y daños a terceros y aunque no contemple los daños materiales del vehículo, cuenta con una cobertura en caso de huracanes, inundaciones y terremotos.

Seguro de responsabilidad civil: Cubre daños a terceros, pero no cuenta con la cobertura por daños que deriven de fenómenos de la naturaleza como la inundación.

¿Qué hacer si mi auto resultó afectado en una inundación?