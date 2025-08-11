Banco del Bienestar ADVIERTE a adultas mayores por BONO EXTRA de 2 mil 750 pesos

Luego de que en los últimos días ha circulado en redes sociales la supuesta entrega de un bono de 2 mil 750 pesos para mujeres beneficiarias del programa Pensión Mujeres Bienestar, el Gobierno de México, a través de la página oficial de Programas para el Bienestar, aclaró que esta información es falsa y que se trata de un fraude.

De acuerdo con la autoridad, ese bono no existe, por lo que se pide a la población no dejarse engañar, ya que podría tratarse de una nueva estrategia para que terceras personas accedan a información personal de las beneficiarias. En este sentido, la recomendación de las autoridades es no caer en estos mensajes y evitar compartir datos personales, o información bancaria.

La Secretaría del Bienestar recordó que la Pensión Mujeres Bienestar es un programa real del gobierno federal, pero su objetivo es apoyar únicamente a mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años de edad, sin importar si viven en zonas urbanas o rurales, ni su situación económica.

Este apoyo tiene como objetivo brindar un ingreso económico bimestral a quienes todavía no cumplen la edad para acceder a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que comienza a los 65 años. El monto que actualmente otorga la Pensión Mujeres Bienestar es de 3 mil pesos cada dos meses.

Este dinero se deposita de manera directa a través de una tarjeta del Banco del Bienestar, para evitar intermediarios. La idea es que las beneficiarias tengan un ingreso seguro y que puedan usarlo libremente en lo que necesiten, ya sea alimentación, transporte, medicamentos o cualquier gasto personal, según la Secretaría del Bienestar.

¿Cómo registrarse para la Pensión Mujeres Bienestar?

Actualmente está abierto el registro para las mujeres de 60 años en adelante. Foto: cuartoscuro.

Para registrarse en el programa, la Secretaría del Bienestar actualmente mantiene abiertos los registros de inscripción en módulos oficiales. Las interesadas deben acudir personalmente y presentar documentos básicos: identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un número de contacto.

Actualmente, se pueden registrar las mujeres de entre 60 y 64 años de edad, siguiendo el calendario oficial, el cual es el siguiente:

A, B, C: Lunes 4, 11, 18 y 25 de agosto.

D, E, F, G, H: Martes 5, 12, 19 y 26 de agosto.

I, J, K, L, M: Miércoles 6, 13, 20 y 27 de agosto.

N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 7, 14, 21 y 28 de agosto.

S, T, U, V, W, X, Y, X: Viernes 1, 8, 15, 22 y 29 de agosto.

Todas las letras: Sábado 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto.

¿Cómo identificar estafas y fraudes?

uD83DuDEA8 ¡Evita fraudes!



Si recibes llamadas o mensajes donde te piden tus datos bancarios, que realices un pago para activar tu cuenta o recibir un crédito, ¡no caigas, es un fraude!



uD83DuDD12Recuerda que el #BancoDelBienestar no te contacta por llamadas, correos electrónicos o mensajes… pic.twitter.com/BMQel54g3H — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) July 28, 2025

La Secretaría del Bienestar ha detectado que, aprovechando el registro para este programa, personas y grupos ajenos al gobierno difunden mensajes falsos para robar datos personales o dinero. Estos mensajes suelen prometer bonos de dinero, pagos únicos o apoyos para mujeres de edades que no cumplen con los requisitos oficiales.

En algunos casos, piden que la persona dé clic en un enlace para “registrarse” o para “validar sus datos” y a través de esos sitios falsos obtienen información confidencial como el CURP, número de cuenta bancaria o incluso fotografías de documentos oficiales.

Otra forma de fraude detectada es la solicitud de depósitos de dinero a cuentas particulares, con la promesa de que el pago es para “gastos de trámite” o para “asegurar el lugar en el programa”. Esto es completamente falso, ya que todos los programas del Bienestar son gratuitos y ningún funcionario puede pedir dinero a cambio de inscribir a una persona.

¿Cómo evitar ser víctima de una estafa?

Se recomienda no abrir mensajes sospechosos. Foto: freepik.

Para evitar ser víctima de estas estafas, la Secretaría del Bienestar recomienda seguir algunas medidas básicas. La primera es desconfiar de mensajes que lleguen por WhatsApp, Facebook, Messenger o cualquier red social que ofrezcan apoyos económicos que no aparecen en la página oficial del gobierno.

También es fundamental no dar clic en enlaces desconocidos ni descargar archivos de origen dudoso. Estos pueden contener virus o programas que roban información del teléfono o computadora.

Además, nunca se debe compartir datos personales, contraseñas ni números de tarjeta por teléfono, correo electrónico o mensajes de texto. En caso de recibir este tipo de solicitudes, lo mejor es ignorarlas y reportarlas a las autoridades correspondientes.

¿Cómo denunciar intentos de estafas?

En el caso de recibir llamadas de personas que dicen ser del gobierno y ofrecen el registro inmediato a cambio de datos o depósitos, se debe colgar y reportar el número. El gobierno ha habilitado canales de denuncia y atención ciudadana, como la Línea del Bienestar (800 639 42 64), para orientar y verificar información.